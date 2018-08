P. Mobil szuperkoncert a Barba Negrában A színpadon lassan fél évszázada jelenlévő P. Mobil több generáció életének részévé vált. Több ezer koncerttel és számos kiadvánnyal a háta mögött vívta sokszor kilátástalannak tűnő szélmalomharcát a korabeli kultúrhatalommal, mindezek ellenére a maguk által kijelölt úton „mentek tovább”; napjainkig a stúdió- és koncertalbumok, valamint különböző mozgóképanyagok mellett sorra jelentek meg a P. Mobil elfeledettnek hitt, értékes kiadványai, amelyek félreérthetetlen üzenetet közvetítenek: az Örökmozgó nem áll meg. A Schuster Lóránt vezette formáció Sárvári Vilmos gitárossal, Baranyi László énekessel, Szebelédi Zsolt dobossal, Tarnai Dániel basszusgitárossal, és Szabó Péter billentyűssel 2017-ben vadonatúj stúdióalbummal jelentkezett. A lemezmegjelenést megelőző Főnix éjszakája címet viselő korábbi turné, de a borító tanúsága szerint is tetten érhető a kapcsolat a „gonosz nagy madár” és a Csoda történt madara között, amely fontos mondanivalót közvetít. S, hogy a P. Mobil tarsolyában maradt még közlendő e témában, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a turné befejeztével – a tervek szerint – napvilágot lát a Csoda történt lemezanyagának második része is. S, hogy a nagyérdemű addig sem maradjon friss kiadvány nélkül, a koncert napjára időzítve, Veletek címmel megjelenik egy háromszámos single CD (Nélküled, Az andocsi Máriához, Fellegajtó nyitogató), valamint a maga idejében ki nem adott 1978-as Első nagylemez, mindjárt hagyományos dupla korongon. A zenekar erőfeszítéseit számos hazai, illetve határainkon túli rendezvény sikere is visszaigazolja; ezek közül kiemelkednek az immár hagyománnyá vált, évről-évre több ezer fő előtt megtartott budapesti nyári nagykoncertek, amelyek a zenekar fővárosi, illetve vidéki rajongóinak is egyfajta találkozóivá lettek. 2018. augusztus 11-én 19 órától az Örökmozgó a Csoda történt turné keretében – ezúttal – a Barba Negra Trackben (1117 Budapest, Neumann János u. 2.) dübörög majd. Meghívott vendég (18 órától) a Radar zenekar. Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/191743031451859/ P. Mobil: www.pmobil.hu https://www.facebook.com/p.mobilofficial/ Barba Negra: https://www.facebook.com/BARBA.NEGRA.HUNGARY/ - Hegedűs István - [2018.08.07.] Megosztom: