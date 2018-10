Kapcsolatok • Mező Mihály (Misi) Mező Misi azonnal igent mondott a felkérésre A Baptista Szeretetszolgálat és a hírességek segítenek a fiatal édesanyának A 37 éves váci anyuka, Alföldi Melinda kálváriája tizenöt évvel ezelőtt talpfájással kezdődött, majd a lábát térd alatt amputálni kellett. Most először nyilvános segítségre szorul. Évekig ugyanis a munkahelye finanszírozta a 2-3 évente esedékes protéziscserét, ám ennek megszűnésével kilátástalan helyzetbe került. A Baptista Szeretetszolgálat és a neves művészek a segítségére siettek, és egy jótékonysági koncerttel igyekeznek összegyűjteni a szükséges összeget. Tóth Vera, Emilio, Mező Misi valamint zenésztársai Lesták Márton és Török Máté továbbá Talán Attila és egy közismert meglepetésvendég lép színpadra október 14-én a Stefánia Palotában, a műsorvezető Polgár Tünde és Dj Dominique. A teljes bevételt a szervezők a művégtag elkészítésére adományozzák. A fiatal édesanya mindig pozitív energiákkal rendelkezik. Fia még a műtét előtt született, tavaly pedig egy kislányt adoptált férjével. - Nagyon hálás vagyok Baricz Dezsőnek, a Baptista Szeretetszolgálat programszervezőjének, aki segít megszervezni ezt a koncertet. Hirtelen jött az, hogy a munkahelyem tovább nem tudja finanszírozni a műlábat. Időközben lejárt a protézis kihordási ideje, és sürgősen kellene cserélni. Ez a történet indította el Dezsőt és a sztárvendégeket is, köztük Mező Misit is. Nagyon meghatódtam, hogy vannak ilyen emberek, akik így ismeretlenül is képesek segíteni - kezdte Melinda, majd Mező Misi vette át a szót, miért mondott azonnal igent a felkérésre. - Már régóta dolgozom a Baptista Szeretetszolgálatnak, és belső indíttatásnak érzem, hogy fellépjek ilyen koncerteken. Mivel rengeteget járjuk az országot misszió gyanánt, és hátrányos helyzetű közösségeknek arról beszélünk, hogy ha hisznek Istenben és önmagukban, és ehhez sok munka párosul, akkor bármit el lehet érni. Hihetetlen megindító Melinda története, és szívesen segítek neki. Mindig beleképzelem magam az ilyen életsorsokba, és elgondolkodom azon, milyen szörnyű lehet láb nélkül élni. Az ember kötelessége segíteni a rászorulókon! Ha pedig gyerekekről van szó, akkor még meghatóbb számomra. Mindig is érzékeny voltam szociálisan rájuk, ám amióta háromszoros édesapa vagyok, halmozottan jelentkezik ez nálam - mesélte érzelemdúsan a Magna Cum Laude frontembere. - Szegény családból származom, viszont már tíz évesen tudtam, hogy a színpadon szórakoztatom a közönséget. Tizenhat éves korom óta nem élek a szüleimmel, akkor úgy döntöttem, hogy szeretném eltartani magamat. Annak ellenére, hogy alig volt pénzünk, mindig boldogan gondolok vissza a régi emlékekre. A legfontosabb dolog pedig a szeretet, ami mindig jelen volt a családomban, úgyhogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek. A hitemet pedig egy embernek, Szenczy Sándornak, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjének köszönhetem, aki csatorna volt Isten és köztem. Annyira magával ragadó a személyisége, hogy a feleségem is észrevette, hogy a vele való találkozás során sokkal jobb kedvem van. Meg is jegyezte, hogy több időt töltsek vele, mert akkor sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Négy évvel ezelőtt jött egy olyan gondolatom, hogy beiratkozom a teológiára, hogy minél többet megtudjak Istenről, most pedig már elvégeztem a szakot. Nem teszek különbséget ember és ember között, nekem mindenki ugyanolyan. Minden fellépés alkalmával lemegyek a közönség sorai közé, a barátaim pedig mindig csodálkoznak azon, hogy miért nemcsak a cicababákhoz megyek, hanem a hajléktalan nénihez is. Mindig is alázat volt bennem a zenekar felé, és ez az elszántság megvan a minden tagunkban a mai napig. Hálásak vagyunk egymásnak és Istennek, hogy azt végezhetjük, amit nagyon szeretünk. Baricz Dezső már 18 éve dolgozik a Baptista Szeretetszolgálatnál mint programszervező, aki egy beszélgetős műsorban látta meg Melindát. Akkor eldöntötte, hogy segít az anyukának. - Melindát meglátogattam az otthonában, hogy közelebbről is megismerjem. Csodálatos volt látni, hogy milyen közvetlen. Mindig felnézek olyan emberekre, akik gyermekeket felkarolnak. Ott akkor eldöntöttem, hogy szeretnék egy jótékonysági estet szervezni számára. Természetesen Melinda és családja ennek nagyon örült, és nagyon hálásak - mondta Dezső, majd Melinda folytatta. - Nem mutathatom a hiányosságomat, erősnek kell lennem. Nem tudok azonosulni azzal, hogy beüljek tolószékbe. Kétszeres anya vagyok, így küzdenem kell! A fiam nagyon sokat segít. A műtét óta minden téren többet teszek, plusz energiát adott ez az egész. Nem a problémát nézem, hanem a megoldást keresem. Mindig olyan érzésem támad, mintha nem is velem történt volna. Úgy érzem, nekem ez az élet feladatom. Sokszor el is felejtem, hogy protézist viselek, pedig nélküle semmit nem tudnék tenni. Idáig biztonságban éreztem magam, hogy a munkahelyem támogatott, most azonban rettegek, mit hoz a jövő. Elengedhetetlen ahhoz a protézis, hogy tudjak dolgozni, gyermeket nevelni. Próbálok pozitív maradni, mert úgy érzem, megoldódik valahogyan.



Ha hívnak valahova, megpróbálom teljesíteni a kérést Dj Dominique is támogatja a rendezvényt, és jelenlétével is emeli a koncert színvonalát. - Már nagyon régóta dolgozom együtt a Baptista Szeretetszolgálattal, több projektben is együttműködünk. Azok az értékek, amiket ők képviselnek, az én életemnek is alapvető erényei. Ha hívnak valahova, megpróbálom teljesíteni a kérést. Sőt sok esetben én magam ajánlom fel a támogatást, például a rádió műsoromban egy riporttal, egy rendezvénnyel vagy készpénzzel segítem az egyes projekteket. Elolvastam Melinda történetét, és azt gondoltam, hogy nekem lenne megtisztelő ebben részt venni, arról nem beszélve, hogy a fellépők régi jó barátaim. Tóth Verát nagyon szeretem, de jó kapcsolat alakult ki Mező Misivel is. Sosem felejtem el, hogy nekem adták korábban a legelső interjút. Békésen felültek reggel négykor a vonatra, hogy bejöjjenek az akkori rádióba a 15 perces beszélgetésre, majd hazaindultak, és estére haza is értek. Már akkor látszott, hogy a zenekarban és Misiben is megvan az alázat. Azóta sokszor találkoztam vele, most is várom a közös együttműködést, és boldogan veszek részt a koncerten elsősorban az ügy miatt, de a szervezők és a fellépők miatt is - mondta az ismert műsorvezető és Dj, Várkonyi Attila. Jegyek és további információ: https://www.facebook.com/events/272199596836940/ [2018.10.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dobost keresünk zenész » dobos/ütős [2018.10.14.]

Basszusgitáros, szintis kerestetik! zenész [2018.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu