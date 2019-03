Képgalériák • Hoogligans Kapcsolatok • Hooligans

Gigantikus buli volt március 16-án az Arénában - Hooligans koncert Ezer fokos hangulatban izzott az Aréna március 16. estéjén, a Hooligans együttes igazi hatalmas rock bulit varázsolt nekünk - a "minden percben elvarázsolsz teljesen" gondolat működött, a banda remekül 'Játszott'. J A közönség lelkesen várta és buzdította a zenekart a kezdésre, füttykoncert és hatalmas ováció fogadta a csapatot a színpadra lépéskor. Csipa megígérte, hogy „A mai még mindig nem a kiskorúak koncertje lesz, és nem is egy teadélután", nos, ez valóban így is volt. Ízig, véréig rock koncerten pöröghettünk, amelyet az első pillanattól az utolsóig – a „jég hátán" is, „hotel mámor"-ban - végig buliztuk, táncoltuk, tomboltuk Csipával, Endivel, Késmárki Zsolttal és Tóth Tiborral. Sorra csendültek fel a jól ismert Hooligans örökzöld énekek, mint a Mindörökké, a Félember, az Idegen, a Szex és kávé, a Nőben a boldogság, a Játszom, a Királylány, a Legyen valami, az Illúzió, a Vér nem válik vízzé és a Szabadon. A tavaly decemberben megjelent Jég hátán című új hanglemezről is kerültek a listára szerzemények, többek között a Hálózsák, a Félig ébren és a Rég volt, igaz se volt. A pezsgő hangulatot növelte, hogy látványelemekben is bővelkedett a show, a kivetítőn remek képi aláfestések kísérték a zeneszámokat. Többször repkedtek tűzbombák és lobbantak tűzcsóvák a színpadon. Nekem az időnként mindent 'behálózó' zöld lézersugarak tetszettek a legjobban, szürreálissá tették az egész nézőteret és a színpadi képvilágot. A Group N' Swing zenekar közreműködésével, szaxofonnal és trombitával átszínezve hallhattunk néhány régi Hooligans számot, mint például a Funky Jumping, az Őrangyal és a Szép volt haver. Lírai elemként az Apám került előadásra, nagybőgős hangszereléssel. Igazán megható dal, amely kellemesen lassította néhány érzelmes perc erejéig a show vadpörgését, egy kicsit befelé figyelve énekelhettünk az együttes frontemberével. Majd pörögtünk is tovább a Soholország, a Paradicsom, a Várok rád és a Küzd az álmodért dallamokkal.A több mint két és félórás koncert végig izzásban tartott mindenkit az Arénában, így a záródal után természetesen nem engedtük el egyből őket, - „vissza, vissza" kiálltásokkal telt meg a terem - muszáj volt visszatapsolnunk a bandát. Így még részesülhettünk néhány „mámoros" percben és egy közös felugrásban, amelyet szép szerpentin-robbanás követett. Várjuk a következő koncertshowt! Megyeri Nóra A képekért klikk a következő oldalra. [2019.03.26.]