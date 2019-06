Vasárnap lesz a Budapest Parkban a UNICEF Segélykoncert Június 16-án, Apák napján 8 élvonalbeli magyar együttes és művész ad monstre koncertet, a jegybevétel pedig teljes egészében az UNICEF Magyarország legnehezebb sorsú gyerekeket segítő munkáját támogatja. Íme a Budapest Park x UNICEF Segélykoncert fellépői: BAGOSSY BROTHERS COMPANY BLAHALOUISIANA CARAMEL LÓCI JÁTSZIK MAGNA CUM LAUDE PARNO GRASZT PUNNANY MASSIF SUPERNEM Június 16-án, Apák napján 8 élvonalbeli magyar együttes és művész ad monstre koncertet, a jegybevétel pedig teljes egészében az UNICEF Magyarország legnehezebb sorsú gyerekeket segítő munkáját támogatja. A fellépők mind a legismertebb számaikat hozzák el, hogy hatalmas bulit csapjanak a nyár egyik legizgalmasabb zenei eseményén. A közönség amellett, hogy életreszóló élménnyel gazdagodhat, jó ügyet is támogat jegyvásárlásával. A műsorvezető Istenes Bence lesz. A Budapest Park és az UNICEF Magyarország a már bejelentett előadók mellett további meglepetéseket is tartogat erre a különleges estére. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel érdemes a jegyeket már elővételben beszerezni a nyár legnagyobb szabású hazai koncertjére! Ráadásul minden megvásárolt belépővel nehéz sorsú gyerekeket támogatsz. „Minden együttes, előadó az első szóra az ügy mellé állt és a fellépési díjáról lemondva vállalta, hogy a zsúfolt nyári programja ellenére is a gyerekekért zenéljen. Köszönjük nekik az elhivatottságukat. Fontos lehetőség ez az UNICEF Magyarország számára, hogy bemutassa hazai és globális programjait, amelyek egytől egyig azt a célt szolgálják, hogy minden gyerek egészséges, biztonságos, boldog gyerekkort élhessen meg” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója. „Felemelő érzés, hogy egy ilyen jelentős esemény szervezésében részt vehetünk az UNICEF csapatával és a fellépőkkel együtt. Úgy gondoljuk, hogy a nehéz sorsú gyermekek támogatása mindennél fontosabb. Ezért szeretnénk minden tudásunkkal hozzájárulni, hogy ez a Live Aid inspirálta rendezvény felhívja a figyelmet erre a problémára, illetve ráerősítsen arra, hogy mindnyájunk kötelessége segíteni az elesetteken nem csak Magyarországon, de a világ bármely pontján" - tette hozzá Pálffy András, a Budapest Park alapítója. [2019.06.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Swan 2000 Beatles Roadshow menedzser zenekar [2019.06.12.]

