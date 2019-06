Balaton Sound 2019 - Érdekes újdonságok érkeznek A legmenőbb európai fesztivál-beach, a Balaton Sound már önmagában prémium fesztivál, világsztár fellépőivel, változatos és komfortos szolgáltatásaival, vízparti helyszíneivel, Balatonra épült teraszaival. A szervezők azonban mindezt megfejelve újabb exkluzív helyeket alakítanak ki idén. Megújult külsővel, a korai Hollywood hangulatát idéző imidzsel születik újjá a Sound nagyszínpadával szemben kialakított fő VIP helyszín. A több, mint 2000 m2-en elterülő VIP-nek boxok, kényelmes kanapék, csillárok, vörös szőnyeg, és az egésznek egy extravagáns, vintage cirkuszi miliőt megteremtő dekoráció adja a keretét.



A lelátóról követhetjük a Nagyszínpad sztárfellépőinek koncertjeit, majd a fő helyszín záróprogramja után - különleges showelemekkel tarkított - exkluzív partikon fordulhatunk az éjszakába. A helyszín szolgáltatásai közt pedig lesz masszázs, saját toalett, smink helyszín, valamint értékmegőrző is. Természetesen gasztro vonalon is igyekszik minden igényt kielégíteni a Nagy VIP, ahova a vendégeket welcome drinkkel és friss gyümölcsökkel és finom falatokkal várják.



Új helyszín a fő VIP helyszínnel egy felüljáróval összekötött, 1000 m2-es VIP Plázs a Balaton vizén, baldachinos hencsergőkkel, napágyakkal, törölköző szolgáltatással, hófehér kanapékkal, belső medencével. A helyszínen koktélbár és beach party várja a közönséget hajnalig tartó lounge zenékkel.



Exkluzív helyszínt kap a Sound legnagyobb fedett helyszíne is. Az új Dreher Aréna VIP a helyszín közepén épített, megemelt, 500 m2-es VIP terület, zavartalan rálátással a színpadra, saját bárral, egyedi bútorzattal és atmoszférával, valamint saját wc-vel.



A világ egyik legismertebb partisorozata, az Elrow idén sem maradhat el a SOUNDon, ezúttal egy több, mint 1000 m2-es VIP helyszínnel kiegészülve. Az itt kialakított helyszínen keresztül léphetnek be a VIP jegyet vásárolók a fesztiválra. A „Welcome to Paradise!" jegyében megépülő, rousseau-i hatású egzotikus dzsungel design-nal berendezett VIP terület, fákkal, indákkal, növényekkel, állat-dekorációval valamint külön DJ pulttal, egyedi fényekkel és hangokkal várja az exkluzív partira vágyókat. Hozzá kapcsolódik, az Elrow színpad oldalán elhelyezett lelátó, ahonnan zavartalanul lehet élvezni a helyszín programjait. [2019.06.05.]

