Így ért véget a Feszt!Eger 2019 Quimby, Follow The Flow, Belga, Leander Kills és még jó pár zenés program zárta a idei kínálatát. Vasárnap reggel véget ért Heves megye legnagyobb könnyűzenei eseménye Egerben. Idén közel 10 ezren szórakoztak a Bolyki-völgyben. Május 30. és június 1. között idén is a legmenőbb hazai bandák gondoskodtak a hangulatról. A Bolyki-völgy tíz méteres falai között közel 10 ezer látógató szórakozott a kedvezőtlen időjárás ellenére is. A festői háttér kiváló díszletet szolgáltat a nyárindító bulinak. Tóth Tibor, a fesztivál főszervezője a rendezvény sikerességét hangsúlyozta: „Nagyon sok vendég volt az októberi tavasz ellenére az idei Feszt!Egeren. Az új elem az elektronikus zene volt, ami olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a hajnali 12 °C sem riasztotta el a közönséget. A legsikeresebb nap a szombat volt, amikor közel 4 ezer látogató érkezett a fesztiválra és már-már alig lehetett elférni az egyes helyszínek színpadjai előtt”. Két színpadon 3 nap alatt 25 zenei koncerttel készültek a szervezők, ráadásul napközben 50 DJ-t és zenekart hallhatott az ÉTER Plusz Tehetségkutatóra kilátogató közönség ingyenesen. Az első nap a JETLAG koncertjével indult, őket pedig Magyarország legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz követte. Továbbá a Feszt!Eger programjában szerepelt többek között a megye legsikeresebb zenekara, az idén 15 éves ROAD, az Anna and The Barbies, a Belga, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Follow The Flow, a Bagossy Brothers Company, a Quimby és hazánk legnépszerűbb női rockegyüttese, a Dorothy is. A zenekarok egy jelentős része új albummal és friss dalokkal érkezett a fesztiválra. A koncertek után minden éjjel DJ program zárta az estét. A völgy felett felkelő napot csütörtökön Endru, pénteken Newik, Jackwell és Dj Turcsányi & The Crazy Gang ütemeire pillanthatták meg a legkitartóbbak. Szombaton a hajnali buli felelőse Spigiboy és Endru volt. A fesztivált szombaton a Tesco Disco búcsúztatta egy óriási indie partyval. ÉTER Plusz Tehetségkutató nyertesei Idén is az ÉTER Plusz Tehetségkutató volt a Feszt!Eger kísérőrendezvénye május 31. és június 1. között. A pénteki nap folyamán két színpadon zajlott a megmérettetés, a zenekarok és a DJ-k legjobb egyedi szerzeményeikkel kápráztatták el a zsűrit. Szombaton már csak a zenekarok szálltak versenybe. A szikrázó napsütés mellett a korábbi ÉTER győztes és tavalyi Eurovíziós továbbjutó AWS is csatlakozott a közönség soraiba, és vidám hangulattal tetézték az ÉTER-t. Sőt utólag a Phrenia zenekar kapott egy fellépési lehetőséget a fiúktól. Az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál 2019-es győztesei: Tovább jut az Öröm a zene! 2+1 millió forintos fődíjáért: Abigél

Fellépés a VOLT Fesztiválon: Mirror

Fellépés a Strand Fesztiválon: Chain Bridge Pop

EFOTT színpadi fellépést nyert: Nene A DJ aréna nyertesei: Jers Balaton Sound és EFOTT fellépést nyert, DJ Krafcsik kontrollert, Lolita fejhallgatót, a RebootFlow pedig az Akváriumba nyert fellépést a New Level Empire előtt! Gratulálunk! A nyertesek teljes listája az ÉTER Plusz weboldalán elérhető. Feszt!Eger, Fotó: Nemes Róbert [2019.06.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Billentyűst keresünk! zenész » billentyűs [2019.06.03.]

