Színes programok kavalkádjával jön a VIII. Cervinus Művészeti Fesztivál! A szarvasi Vízi Színház nyári fesztiválja július 11-től két héten keresztül nyolcadik alkalommal aranyozza be az életünket! ’Kövesd a Szarvast’ szlogenű nyári művészeti fesztivál a táncjátéktól, a musicalen és az egyedülálló, már kihagyhatatlan felolvasószínházon át különleges színházi műfajokkal színesítik a VIII. Cervinus Művészeti Fesztivál idei kínálatát. A két teljes hét programsorozata tükrözni fogja a minőségi kultúra és a közös családi kikapcsolódás élményét a lélegzetelállító vízi színpadon. Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt több mint húsz év tudatos turizmusfejlesztése eredményes. Sokan tettek azért, hogy a természeti adottságokat megőrizve, megfelelő turisztikai infrastruktúra kiépítése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megvalósuljanak – mondta Csasztvan András a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója. A Cervinus fesztivál évről évre egyre több látogatót vonz Szarvasra, ami a gondosan összeállított, minden korosztály számára érdekes és értékes programoknak köszönhető. Dr. Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teatrum művészeti igazgatónője a Nemzeti Színházban megtartott országos sajtótájékoztatón elmondta, kiemelt figyelmet szentelnek annak, hogy a körös parti környezet tökéletesen passzoljon a színpadra kerülő művek témájához, így kéz a kézben járjon a szabadtéri amfiteátrum a darabok hangulatával. Éppen ezért, a romantikus helyszínen olyan közönségsiker darabok kerülnek idén a programba, mint a Hotel Menthol az Ibolya vagy a Holdvilágos éjszakán. A fesztivál nagyszabású musical gálával indul, majd a Hotel Menthol (musical), a Fekete Péter (operett), a Drótos Jankó (szlovák zenés ifjúsági táncjáték) és számos előadás mellett az idei évben igazi kuriózumként lesz látható szlovák zenés irodalmi est, #LÁSKABOŽELÁSKA. A szervezők az idei évben egy új, könnyűzenei eseménynek is teret adnak a fesztiválon, hiszen az utolsó napon koncerteket adnak a feltörekvő szarvasi zenekarok, így teljessé téve a stílus kavalkádot és szórakoztatást minden látogató számára. Varga Viktor, a Cervinus Teatrum főrendezője a széles programkínálat bemutatása mellett Szarvas város és a színház kiváló kapcsolatáról is beszélt a sajtóeseményen, amelynek idei mottója: „Kövesd a Szarvast”. A főrendező azt is hozzátette: „Szarvas azért is különleges helyszín, mert a történelmi Magyarország közepe, így a magyarság „szíve”, nálunk mindenki otthon érezheti magát” A teljes programkínálat már megtekinthető a http://cervinusfest.hu oldalon és a Facebookon: https://www.facebook.com/ cervinusfest/ Aki július 11 és 24 között a Szarvasi Vízi Színházba látogat, az szívmelengető, feledhetetlen élményekkel tér majd haza! [2019.06.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Billentyűst keresünk! zenész » billentyűs [2019.06.03.]

cajon dob hangszer [2019.05.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu