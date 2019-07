Rév-Hang Fesztivál 2019 - ingyenes programok a kínálatban A Balaton-part mellett kínál ingyenes klasszikus zenei koncerteket július 3. és 6. között a révfülöpi Rév-Hang Fesztivál. A második alkalommal meghirdetett programsorozat első három napján a Nemzeti Filharmonikusok muzsikusai lépnek fel, majd a Four Fathers énekegyüttes koncertje zárja a rendezvényt - közölték az MTI-vel a szervezők. "A tavalyi fesztivált meglepően nagy érdeklődés övezte. Hittem abban, hogy a Balaton nyújtotta könnyed kikapcsolódás jól megfér az igényes szórakozás, a klasszikus zene kínálta örömökkel" - idézi a közlemény Hamar Zsoltot. A Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója hangsúlyozta: "Révfülöp tavaly épült szabadtéri színpada lenyűgöző környezetet teremt a fesztivál megrendezéséhez".



Hamar Zsolt ebben az évben is művész barátait, zenész kollégáit hívta meg a fesztiválra. A négy egymást követő este koncertjei négy különböző tematikát ölelnek fel.



Július 3-án Tavasztól nyárig címmel a Papp Dániel művészeti vezetésével működő Capella Philharmonica ad ízelítőt Bach és Vivaldi műveiből, másnap pedig a Koppándi Vonósnégyes kalauzolja a közönséget "Bécstől Amerikáig", azaz Mozart divertimentójától Haydn és Dvorak vonósnégyeseiig.



Július 5-én folytatódik a képzeletbeli utazás, ám ezúttal nem térben, hanem időben: Bachtól a romantikáig. Az esten Johann Sebastian Bach d-moll zongoraversenye csendül fel Kovács Gergely zongoraművész közreműködésével, majd Csajkovszkij Vonósszerenádja a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara előadásában, Hamar Zsolt vezényletével.



A július 6-i záróhangversenyen a Four Fathers Énekegyüttes hívja vidám nyári zenés utazásara a közönséget A gregoriántól a rock and rollig címmel.



További információk a programokról a www.rev-hang-fesztival.hu honlapon olvashatók.



