Fezen 2019 - Dub Fx és a Punnany Massif is érkezik Dub Fx és a Punnany Massif is érkezik a FEZEN-re. Három éve már játszott a FEZEN-en az utcazenét újrafogalmazó ausztrál Benjamin Stanford, vagyis Dub Fx.



Idén július 25-én, a fesztivál második napján mutatja be drum’n’basstől dubstepen át raggáig is elérő, összetéveszthetetlen stílusát. Az idén a #Fel trilógia befejező darabjával jelentkező Punnany Massif sem hagyja ki a FEZEN-t.



A Felcser Máté és Farkas Roland vezette pécsi alakulat július 26-i koncertjén így az elmúlt 16 év kihagyhatatlan slágerei mellett az új dalok is szerepet kaphatnak. A fentiek mellett még július 24-27. között Székesfehérvárra látogat a Dream Theater, az Airbourne, az Ignite a Cradle of Filth, az Alestorm, a Life of Agony, a Firewind, a Queensrÿche, az Ossian, a Halott Pénz és Majka is. [2019.07.03.] Megosztom: