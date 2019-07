Brit uralom alá kerül a Park - jön az Architects és a While She Sleeps Július 25-én, a már jól megszokott páros, az Architects és a While She Sleeps is új lemezével jön hazánkba. Azt gondolom, a metalcore szakmában otthonosan mozgó egyéneknek nem kell különösebben bemutatni a brit Architects zenekart, de azért mégis tegyünk egy kis történeti összefoglalást. A hazánkban sokadszor, ezúttal a július 25-én, a Budapest Parkban fellépő bandát Tom és Dan Searle East Sussexből indította el a világsiker felé vezető útra. A négytagú formáció első valós lemeze, a 2006-os Nightmares volt, azóta még hét korong került piacra.



A legutolsó a Holy Hell 2018 év végén jelent meg. Az album különlegessége, hogy számtalan olyan nótát tartalmaz, amit még a 2016-ban elhunyt gitáros, Tom Searle alkotott.



Ezzel a lemezzel emlékeznek társai a tragikusan fiatalon elhunyt zeneszerzőre és barátra.

A Holy Hell tömörsége, rendkívül szentimentalitása ugyan megosztotta a rajongókat, de mégis nagy siker hozott: a Kerrang! magazin a legjobb brit lemez díjjal tüntette ki, - talán ez nem pont a lemez hatása, de a legjobb brit előadó címmel is felruházta a valóban abszolúte szuggesztív, hatásos zenekart.



Két évvel ezelőtt már volt szerencsém élőben megtekinteni az Architectset. Szerencsére ezt az Akvárium nagytermében tehettem, ahol még inkább kikristályosodtak a zenei végjegyek, szinte végig borsódzott a hátam a brutális, ellenben szívbe markoló riffek hallatán. A látvány sem volt utolsó, de mégiscsak a zenei élmény hagyott életen át tartó nyomot bennem. Érdekességképpen, ahogy akkor, idén is a While She Sleeps kíséri el az Architetset.



Vadiúj hír, hogy a WSS vélhetően Loz Taylor énekes nélkül érkezik hozzánk. A frontember személyes okokra hivatkozva „lecsatlakozott” a zenekari turné júliusi állomásairól. Még nem hivatalos, de szinte bizonyos, hogy a Bleed for Within arca, Scott Kennedy lehet a helyettese.



A legszórakoztatóbb bandák közé sorolható While She Sleeps az idén, március 1-én megjelent So What! című lemezével turnézik.



- A sok kísérleti elemet tartalmazó album furcsa kihívást jelenthetett a tagok számára – olvasható a Metal Hammer kétértelmű kritikája.



Egy bizonyos, a banda szakított a hagyományokkal, a So What! dallamosabb és értelmezhetőbb lett a korábbiak lemezeknél, bár kissé az elpuhulás felé vette az irányt.



A nagyszabású Park bulin a Rolo Tomassi és a Loathe teszi teljessé a brit uradalmat.



Alig várom már a bulit, ahol az előzetes jegyeladási információk alapján ritka hatalmas érdeklődésre lehet számítani. [2019.07.16.]

