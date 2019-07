Tisza Style - Stílusos zenei hétvégék Tiszakécskén Izgalmas kulturális programsorozat indult útjára idén nyáron Tiszakécskén. A bevezető esemény július 13-án az Amerikai Autós Piknik fedőnevet viselte, főleg funk és rockabilly zenékkel és autószépségversennyel zajlott.

A második epizódot pedig a jazz és a blues szerelmeseinek dedikálják a szervezők. Július 27-én ugyanis délutántól késő estig jazz- és blues stílusban alkotó együttesek adják majd az alaphangulatot a lenyűgöző tájon való lazításhoz. Tiszakécske ugyanis a folyó egyik legszebb szakasza mellett fekszik, ezért egyértelmű, hogy a koncertek is alig pár perc sétára lesznek majd a vízparttól.



A délutánt a helyi Spontán Blues Band nyitja, tőlük az ugyancsak környékbeli tagokból verbuválódott, saját jazz dalokkal operáló Pázsit veszi át a stafétát. Majd a kecskeméti Bitter Monday játszik kevésbé ismert, különleges blues-rock feldolgozásokat, az estét pedig a blueskedvelők körében Európa-szerte oly népszerű szájharmonikás és zeneszerző Pribojszki Mátyás zárja Jumping Matt & his combo nevű formációjával. Habár a név frissen csenghet, a zenekar mégis 15 éves: az egykori Pribojszki Mátyás Band csak átalakult. "Szűk műfaji keretek közé nehezen szorítható, alapvetően vidám, improvizációkkal teli igényes blues zene - boogie-woogie és rock and roll elemekkel, mindez finoman megspékelve soul és funky érzésekkel.." - írják egy helyen Pribojszki csapatáról, a Tisza Style pedig ezt a feelinget még meg is dobja a romantikus, Tisza-parti környezettel. Felejthetetlen nyári koncertek, különleges jazz- és blueselőadók, és mesebeli táj. Kell ennél több? Részletes műsor:

16.30 - 17.40 Spontán Blues Band (Tiszakécske)

17.50 - 18.40 Pázsit zenekar (Tiszakécske,Budapest)

19.10 - 20.00 Bitter Monday (Kecskemét)

20.30 - 21.40. Jumping Matt & his combo (Budapest) A koncertek helyszíne: Tiszakécske Szabadstrand



