Rocktörténeti tábort rendeznek Szegeden Rocktörténeti tábor kezdődik szerdán Szegeden, a találkozón megemlékeznek az ötven éve rendezett Woodstock fesztiválról is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Pleskonics András, azaz Dr. Rock, aki már másfél évtizede tart rocktörténeti kurzust a Szegedi Tudományegyetemen, amolyan jutalomjátéknak álmodta meg ezt a műhelyt, amelyben legkedvesebb zenészbarátaival és tanítványaival oszthatja meg mindazt, amit zenei előadóként és játékmesterként a legjobban tud és legfontosabbnak tart. Az intenzív nyári tábor gyakorlatilag összefoglalását adja az év közbeni szakmai munkáknak: a könnyűzene-, a rocktörténeti kurzusoknak és más előadásoknak. A befogadás és a színvonalas elemzés módszereinek bemutatásán túl aktív zenélési lehetőséget is biztosít a résztvevőknek. A hathatós kortárs műveltségi anyagot és élményeket nyújtó közös nyári alkotótábor programja azonban nem jelent szigorúan kötött tematikát, a kikapcsolódásra és aktív pihenésre is lehetőséget nyújt.



A tábor résztvevői csütörtökön mai hippi szellemben, zenélve emlékeznek meg a pontosan 50 évvel azelőtt elkezdődött Woodstock fesztiválról, annak legismertebb előadóit és korszakos dalait felidézve.



A tábor félszáz résztvevője közül legalább húszan aktívan zenélnek. A vendégek között lesz a Szegedi Utcazene Fesztivált megnyerő énekes-gitáros Zséka, a szegedi származású kiváló jazzgitáros, zeneszerző Murka István és Galyas László eMeRTon-díjas jazztrombitás, aki tanulságos hazai és világ körüli történeteiről, találkozásairól mesél. Az élőzenei workshopot pedig Bíró János ismert szegedi gitáros irányítja majd. [2019.08.13.] Megosztom: