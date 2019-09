Újdonság! Opitz Barbi - Meddig várjak? Bejön a dal? Jöjjön Opitz Barbi – Meddig várjak? dala. Mutatjuk az újdonság dalszövegét is. Opitz Barbi – Meddig várjak? dalszöveg Legtöbbször úgy van, ahogy akarom

Semelyik fiúval nincs nekem gondom

Mindegyik jön, hogy majd elkísér

Kicsikét ez bonyolultabb nálad, lehetnél egy picikével bátrabb

Minek a lámpaláz, hisz várni kár Azt mondják a mai lányokról, hogy könnyűvérűek

Én meg azt mondom, hogy fiúból is van ilyen száz

De kicsi a világ, veled ez más, veled más Látom kedvelsz hey, de még csak meg sem kérdeztél

Meddig várjak, így nem kellesz, nincs még fény

Majd szólj, ha felnőttél, mert nincs vonzóbb álomkép egy férfinél

Kár lenne, ha elkésnél Udvarol minden nap ezer másik

De nem tudják egy nő ma mire vágyik

Nem kell se pénz, se más csak a folytatás

Volt már közös múltunk, de kiléptél,

Távol tartod magad, csak mert féltél

Tudom hogy bánod már, úgy bánod

Azt mondták a mai lányokról, hogy könnyűvérűek

Én meg azt mondom, hogy fiúból is van ilyen száz

De kicsi a világ, veled ez más, veled más Látom, kedvelsz hey, de még csak meg sem kérdeztél

Meddig várjak, így nem kellesz, nincs még fény

Majd szólj, ha felnőttél, mert nincs vonzóbb álomkép egy férfinél

Kár lenne, ha elkésnél Unom, hogy várod, hogy majd jönnek a csodák, unom

Unom, hogy nézel, mégsem jössz, nem szólsz hozzám, unom

Unom, hogy hallgatsz, míg nem szól az anyukád, unom

Hanyagolj így vagy változtass! Én már meguntam, hogy jön a sok madár, tudod

Itt az alkalom, hogy te is sorba állj vagy bukod

Lehet máshogy is, majd szólj, ha készen állsz, ja

Miért is várnék rád, mondd már, miért is várnék rád

Látom, kedvelsz hey, de még csak meg sem kérdeztél

Meddig várjak, így nem kellesz, nincs még fény

Majd szólj, ha felnőttél, mert nincs vonzóbb álomkép egy férfinél

Kár lenne, ha elkésnél

