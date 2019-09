Megnéztük Will Smith születésnapi koncertjét a Bazilikánál

Kurtán-furcsán hirdették meg Will Smith születésnapi buliját: elsőként egy héttel korábban maga a színész harangozta be a Facebook oldalán, majd napokig semmilyen konkrétum nem hangzott el.

Vasárnap egy weboldalon hirdették meg az ingyenes részvételt lehetővé tevő regisztrációt, ahol a háromezer hely pillanatok alatt elfogyott. A programot sem részletezték - valójában senki nem tudta, hogy koncert, Gemini man filmbemutató, esetleg születésnapi zsúr várja majd a rajongókat...

Szerda estére aztán pazar színpadot építettek a Bazilika elé, ahol a regisztrált háromezer rajongó a színpadhoz közeli elkerített részen bulizhatott, a kerítésen kívülről viszont bárki láthatta a műsort regisztráció nélkül is. Bevezetésként a Gemini man trailerét vetítették le, majd a felvezető egy órában négy kisebb fellépést tekinthettünk meg: egy kb. 20 fős acapella együttes Will Smith slágereit énekelte, a No Comment nevű lánybanda hip-hop táncot adott elő, volt három francia táncos és egy szingapúri DJ lány.

Szünet, majd DJ Jazzy Jeff felvezetésével robbant be a színpadra Will Smith - nagyjából szó szerint, mert a koncertet rengeteg füst, robbanások, kicsi és nagy tűzijáték kísérte. A Boom! Shake the room után a közönség elénekelte neki a Happy Birthday-t, majd a műsor a többi legendás slágerével folytatódott: Gettin' jiggy with it, Miami, Summertime, Switch... Érdekes, hogy filmzenés slágert egyet sem adott elő, a Gemini man bemutatóján ne is gondoljunk semmilyen más korábbi mozira, így nem volt se Men in Black, se Wild Wild West - a Friend Like Me az Aladdinból viszont bekúszott az egyik mix végén...

A hátsó videófalon érdekes jelenetek színesítették a koncertet, régi felvételek Jazzy Jeff-fel, klipek, valamint a budapesti forgatás képei. Külön ujjongás fogadta a Lánchíd-mászás videóját, Will Smith erről később külön elmondta, hogy illegális, ezért ne csinálják utána... Az örök ifjúsági himnuszát, a Fresh Prince of the Bel Air szövegét viszont nem nagyon tudta a magyar közönség (bezzeg amikor Philadelphiában adta elő...







Ettől függetlenül világsztártól elvárt energiával fűtötte a közönséget - sorainkban mások mellett az abszolút rajongással viszonyuló Animal Cannibals-szel, akik kívülről fújták az összes dalt és felhőtlenül ünnepelték a rapper kollégát. A színész továbbá számtalanszor dicsérte a várost és köszönetet mondott mindenért - majd 30 perc után DJ Jazzy Jeff-fel együtt levonultak a színpadról...

A ráadásban volt még az ünneplés, ahol üdvözölte a felesége, az összes többi fellépő, Jazz pedig hosszasan táncoltatta a színpad közepén. Ezzel vége is volt a műsornak - a közönség hitetlenkedve fogadta, de tényleg csak kb. 30 percig tartott az egész. Nyilvánvaló, hogy a bulit nem a Bazilikához kellett volna szervezni, hanem például a Budapest Parkba, ahol a koncert utáni tovább-bulizásnak komoly hagyományai vannak és az infrastruktúra is adott könnyen megközelíthető bejárattal, WC-vel és büfékkel - itt ezek egyike sem volt. Ezzel együtt nagy élmény volt személyesen látni Will Smith műsorát, DJ Jazzy Jeff-et is, az ünneplés is rendben volt - október 10-től pedig folytatása következik a mozikban, ahol az idős és a számítógéppel megrajzolt Will Smith harcol egymással.

Szatmári Péter

Fotó: MTI/Mónus Márton

[2019.09.26.]