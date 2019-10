Jonas Kaufmann újra a Müpában A Müpa 2019/2020-as évadának egyik legnagyobb szenzációjának ígérkezik a német sztártenor, Jonas Kaufmann dalestje, aki 2020. január 10-én immáron negyedik alkalommal lép a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem deszkáira. Az énekes ezúttal vadonatúj lemezének anyagát mutatja be, mely Wien címmel jelenik meg október 11-én, és az operettirodalom legszebb pillanatait vonultatja fel. Napjainkban az operett a világ minden táján reneszánszát éli, azt viszont minden bizonnyal kevesen tudják, hogy a müncheni születésű sztártenor operettek iránti rajongása kisgyerekkorára vezethető vissza, sok időt töltött ugyanis Ausztriában nagyszüleivel: Wagner-rajongó nagyapjával, és operettkedvelő nagyanyjával.



Ez utóbbi nem csupán lelkesedett Johann Strauss és a bécsi operett fénykorának művészetéért, hanem előszeretettel énekelte is a népszerű dalokat a kisfiúnak. A Tirolban töltött nyarak alatt Jonas Kaufmann eközben nem csak az operettirodalom gyöngyszemeit, de a bécsi dialektust is megismerte, így az énekesi pályára lépve operaszerepei mellett magabiztosan kezdett hozzá a bécsi operettrepertoár elsajátításához. A Sony Classical gondozásában megjelenő vadonatúj lemez, és az ehhez kapcsolódó Mein Wien (Az én Bécsem) című koncertturné azt különleges kapcsolatot hivatott bemutatni, amely Jonas Kaufmannt az osztrák fővároshoz fűzi. Az esten felcsendülnek ifj. Johann Strauss, Kálmán Imre és Lehár Ferenc legszebb dallamai, de olyan, hazánkban kevésbé ismert szerzők művei is terítékre kerülnek, mint Robert Stolz vagy Karel Komzák. Az album karmestere a Budapesti Wagner-napok művészeti vezetője, Fischer Ádám, azonban a koncertturnén a Prágai Szimfonikus Zenekar élén a német karmester, Jochen Rieder áll majd a pulpitusra.



Egy vérbeli operett-est nem lehet teljes szerelmes duettek nélkül, Kaufmann partnere az amerikai szoprán, Rachel Willis-Sørensen lesz. Willis-Sørensen a világ legjelentősebb operaházainak állandó fellépője, repertoárja Mozarttól Wagnerig ível. Lehár A víg özvegyének a január 10-i esten felcsendülő részletével mindenki számára érthetővé válhat, miért is töretlen a mai napig az operett műfajának sikere: „Hinni kell, hogy eljön majd a boldogság!” Mein Wien – Jonas Kaufmann bécsi estje 2020. január 10. péntek 19:30-22:00 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem Vezényel:

Jochen Rieder



Közreműködők:

szoprán: Rachel Willis-Sørensen Prágai Filharmonikus Zenekar [2019.10.08.]

