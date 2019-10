Új műsorok a Rádió 1-en Vadonatúj műsorokkal, közönségkedvencekkel és feltörekvő tehetségekkel újult meg a Rádió 1 délutáni és hétvégi műsorsávja.

Lotfi Begi új időpontban zenél, és a már jól ismert hangok mellé csatlakozott a délutáni sávban kívánságműsorával Juhász Gergely. Cooky ezentúl a hétvégén pörgeti a lemezeket, esténként pedig a World Is Mine Radio Show mixműsorával találkozhatnak a hallgatók.



Hétköznap délutánonként a Rádió 1 Live Mixben Lotfi Begi ezúttal a késő esti órák helyett már délután pörgeti a hallgatók kedvenc zenéit. Őt követi a stúdióban Juhász Gergely, aki minden nap kívánságműsorral jelentkezik. A rádiós több, mint húsz éve tűnt fel először az éterben, hangját milliók ismerik és szeretik. A Rádió 1 közönsége örömmel fogadta, műsora pedig nagyon hamar vált nagy kedvenccé a hallgatók körében.



Szintén Juhász Gergely a World Is Mine Radio Show műsorvezetője, amellyel új korszak kezdődik a Rádió 1 életében. Hosszú hónapok előkészítő munkája után október 14-én útjára indul Magyarország vadonatúj mixműsora, amely ezentúl a hét minden napján jelentkezik este 9 és éjfél között. A World Is Mine Radio Show-ban esténként Magyarország legjobb dj-i mixelnek, valóban élőben, kamerák előtt. A műsort nemcsak hallgatni, hanem nézni is lehet majd a Rádió 1 web-és Facebook oldalán, valamint mobil applikáción keresztül is.



A World is Mine Radio Show új rezidenseket, új zenei stílusokat mutat be, Magyarországon eddig teljesen egyedülálló rádiós arculattal és hangzásvilággal. Hétfőtől péntekig minden este két rezidens dj mixel – az egyikük két órán át, 21.00-tól 23.00-ig, a másikuk pedig 23.00-tól éjfélig. A hallgatók a Rádió 1 már ismert dj-in kívül találkozni fognak olyan lemezlovasokkal, akik korábban más rádióban mixeltek, de a World Is Mine Radio Show esélyt ad azoknak a hazai szupertehetségeknek is, akiknek még egyáltalán nincs rádiós múltjuk.



A hét első napján ezentúl Metzker Viktória és Jauri játszik, kedden Purebeat és Strong R. foglalja el a Rádió 1 stúdióját, szerdánként pedig Yamina és Adam Ajkay váltja egymást a lemezjátszók mögött. A csütörtök estéket Willcox és Newik pörgeti fel, péntekenként pedig Nigel Stately és Andro az állandó rezidens. A World Is Mine Radio Show természetesen hétvégén sem áll le, szombaton Tommyboy és a StadiumX szállítja a legmenőbb zenéket, és ezen az estén minden héten lesz egy különleges, egyórás Guest Mix, amely hazánk új tehetségeinek biztosít bemutatkozási lehetőséget. A hét utolsó estéjén, vasárnaponként Bricklake és a Loving Arms érkezik majd a Rádió 1 stúdiójába. A World Is Mine Radio Show tehát a hétköznapokon és a hétvégeken is tele lesz extrákkal, exkluzív mixek, dalpremierek, és különleges, sehol máshol nem hallható remixek várják a hallgatókat estéről-estére.



A népszerű francia rádiós, Cooky októbertől hétvégenként várja a hallgatókat 17.00 és 20.00 óra között a Cooky Weekendben, szombatonként a Before party, vasárnaponként pedig az After party című műsorral. Az első órában Cooky élő mixei szólnak, majd két órás interaktív kívánságműsor következik. A rádióhallgatók az igazi mai slágereken túl a legfrissebb hírekhez és közlekedési információkhoz is hozzájuthatnak.



A World Is Mine-ról:



Októbertől a Rádió 1 szorosan együttműködik a World Is Mine-nal, amelyet 2013-ban hoztak létre, és mára az ország egyik legnépszerűbb rendezvénysorozata lett. A közönség szavazatai alapján 2017-ben és 2018-ban is az „Év Partysorozatának" választották a Ballantine's Music Awards díjátadóján. Tízezer fős csarnokos éjszakák, teltházas szabadtéri fesztiválok, a legnagyobb szalagavató afterpartyk, vagy csak egy átlagos szombat átlagon felüli bulija köthető a nevükhöz. [2019.10.15.]

