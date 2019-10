Újra Lengyelországban koncertezik Tóth Viktor Újra Lengyelországban koncertezik Tóth Viktor. A több alkalommal az év altszaxofonosának és az év jazz zeneszerzőjének választott muzsikus Road Six Sax nevű formációjával fog játszani. Tóth Viktor az elmúlt években szólóban, saját formációival, illetve a világhírű lengyel dzsessztrombitás, Piotr Wojtasik Quartetjének tagjaként is fellépett Lengyelországban. Koncertezett a Varsói Magyar Intézet meghívására, a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad keretében, rendszeres vendége a lengyel-magyar zenei kapcsolatokról, együttműködésekről szóló panelbeszélgetéseknek - közölték a szervezők az MTI-vel. A szaxofonos ezúttal a több mint húsz éve együtt játszó, négy szaxofonból álló formációjával áll lengyelországi színpadokra. Tóth Viktor, Haaz Imre, Solymosi Milán és Weisz Gábor együtt formálódott zeneileg, együtt keresték útjukat. Tóth Viktor megfogalmazása szerint "zenéjükben a pillanat szabadsága és teremtő ereje táncol a kaland vágyával. A dzsessz, a bolgár népzene, a kortárs zene vagy akár a funk a pillanatba oldódik".



Az együttes október 22-én az észak-lengyelországi Lódzban, az afrikai zenét játszó City Bum Bum formáció meghívására lép fel. Tóth Viktor itt a dzsessz történetét kommentárokkal, audio- és videofájlokkal bemutató workshopot is tart. 23-án Sucha Beskidzkában hallhatják őket az érdeklődők a Cofeina Jazz Caféban, majd 24-én a nemzetközileg ismert dzsesszkoncertterem, a krakkói Harris Piano Jazz Bar színpadán.



A 42 éves Tóth Viktornak tavaly év végén jelent meg hetedik lemeze, a LAMU. Bár dolgozott már énekesekkel, rapperekkel (Berki Tamás, Leena Conquest, Simple One), eddigi anyagainak többsége instrumentális munka volt. Climbing with Mountains című albuma 2007-ben, a Szemed kincse 2014-ben lett az év legjobb jazzlemeze. A 2017-es But Inside című lemeze Gramofon-díjat kapott. Olyan világhírű zenészekkel játszott együtt, mint Hamid Drake (dob), Henry Franklin (bőgő), William Parker (bőgő), Piotr Wojtasik (trombita) vagy John Betsch (dob). Fellépett Európa és az Egyesült Államok számos dzsesszfesztiválján, saját tercettjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét gyűjt, zenét szerez.



Tóth Viktor Lengyelország után november 11. és 15. között Erdélyben, december 12-től 15-ig Oroszországban fog turnézni. A magyar közönség november 29-én a Budapest Jazz Clubban hallhatja a Tóth Viktor & Bird Food Market nevű formációjával.

MTI [2019.10.23.]

