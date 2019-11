X-faktor 2019 - ők kerültek az élő showba Vasárnap kiderült, kik jutottak be az X-Faktor 2019 élő show-jába. Az első élő show 2019. november 16-án 20.00-kor kezdődik.



Ők kerültek be a döntőbe Anti bácsi

Burai Renátó

Zdroba Patrik

Bagdi Enikő

Dárdai Blanka

Huszár Aletta

Take 3

C.O.O.L

Speranta

Vanek Andor

Manuel

Ruszó Tibor



A kilencedik évadban a nyolcadik évadhoz hasonlóan négy széket helyeznek el a stúdióban, erre azok ülhetnek, akiket a mentorok szeretnének továbbjuttatni a következő hétre.



A széken ülő versenyzők cserélődhetnek az adás során. A második héten már csak három biztonságot jelentő szék lesz elhelyezve a stúdióban. Az adott versenyző akkor ülhet le, ha három mentor is a leültetés mellett szavazik. Ha egy versenyzőt a mentorok leültetnek, de a négy szék akkor már foglalt, a nézők 90 másodperc szavazási időt kapnak.



A szavazás lezárása után a legkevesebb szavazattal rendelkező versenyzőnek át kell adnia a helyét. A nézői voksok alapján újabb négy versenyző juthat be a következő élő adásba. A szabályok értelmében az első héten négy produkció számára ér véget a verseny. A második és a harmadik héten kettő, a negyedik héten egy versenyző számára ér véget a verseny. Az utolsó héten ezúttal is csak szombaton lesz adás. Tehát ebben az évadban is mindössze öt élő adás lesz.-írja a wikipedia.hu [2019.11.14.]

