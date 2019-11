Kapcsolatok • Molnár Ferenc "Caramel" Reményik Sándor verse segítette át Caramelt a nehézségeken „Ezt csak az értheti, aki egyszer már majdnem belehalt valamibe” Képernyőn vall Caramel a túlélésről és a hitéről Lutter Imrének Egyszer csak megnyílt magától az ég - utal Reményik Sándor versére Molnár Ferenc Caramel Lutter Imre új műsorában, amikor arról beszél, hogy van az a helyzet, amiből már csak a hit, a Gondviselés segíthet kiutat találni. A műsor arról szól, hogy megmutassa, hogy segített egy vers az adás ismert vendégének túljutni egy traumán, feldolgozni a feldolgozhatatlant, vagy épp megmenteni egy kapcsolatot. Nem is hinnénk, hogy egy versben, a sorok között mennyire ott van az élet - a szerelem, a hit, a barátság, a gyűlölet, a fájdalom, a mindennapi küzdelmek és találkozások. Caramelt Reményik Sándor Kegyelem című verse segítette át nagyon komoly tragédiákon és hozta meg azt a hitet, amely azóta is töretlenül él benne. Az ismert dalszerző, énekes Lutter Imre most induló új műsorában mesél gyermekkora tragédiáiról, testvére elvesztéséről és apja kérlelhetetlen természetéről, a mélyszegénységről, amiben felnőtt, az örökös küzdelemről, a várt boldogságról, ismertségről, családjáról, kislánya betegségéről és gyógyulási folyamatáról, és hitéről. Arról, amit a rajongók nem láthattak. A műsor bárki számára elérhető az interneten, Lutter Imre szintén most debütált YouTube csatornáján, ahol a folyamatosan felkerülő új adások mellett a műsorból kimaradt részeket, verseket, vicces játékokat is talál a néző - elsőként épp Caramellel. Stílusában és tartalmában is rendhagyó a műsor, amelyben a sztárvendégek nem ismert titkaikról vallanak egy számukra létfontosságú vers igazsága kapcsán. Szerelmek, barátság, hit, közélet, hétköznapi játszmák, küzdelmek, érzelmek és egyéni tragédiák kerülnek fókuszba, s az adott verseket versfilmként is bemutatja, előadja a versmondó művész, műsorvezető. Molnár Ferenc Caramel énekes, dalszerzőt Kovács András Péter stand-up comedys humorista, majd Al Ghaoui Hesna külpolitikai újságíró és Puskás Peti színész, énekes követi. Az interjúalanyok közt van Várkonyi Attila, vagyis DJ Dominique lemezlovas, Nagy-Kálózy Eszter színművész, Bánki Beni slam poetry előadó, Pindroch Csaba színművész, Jakupcsek Gabriella műsorvezető, Szirmai Gergely YouTuber, filmkritikus, Törőcsik Franciska színművész, valamint Katus Attila és Szentgyörgyi Romeo, a Pécsi Sasok aerobic világbajnokai. A műsor rávilágít arra, hogy a költészet nem az elit passziója, és nem avítt, poros formátumú, elszállt gondolatok halmaza, hanem egy izgalmas, emberközeli, mai tartalom. A vendégek hetente váltják egymást, tehát minden héten új adást és új, hozzá kapcsolódó tartalmakat láthatnak a nézők az interneten. Az első adás december 1-jén mutatkozik be a legnépszerűbb videómegosztó portálon, egy nappal korábban, november 30-án este, 22:50-től pedig az ATV-n is látható. A műsor saját gyártásban készül, a gyártó a myspace produkció, szakmai partnere a Magyar Versmondók Egyesülete. [2019.11.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mia egyéb [2019.11.25.]

