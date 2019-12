Ajánljuk! Videoklip készült a Repülj madár dalhoz Kovács Nóri országimázs-dala, a Repülj madár most friss, modern hangzást és egy videóklipet is kapott Kovács Nóri országimázs-dala, a Repülj madár most friss, modern hangzást és egy videóklipet is kapott, illetve megjelent a Szabadon című album is, amely közismert magyar népdalokat bújtat populáris köntösbe, friss hangzással, hiszen népzenei alapokon nyugvó populáris hangzású dalokra bulizni menő.



rtékes népzenei világunk, ősi magyar motívumaink, mindez nagyon is populáris, lüktető, táncolható csomagolásban.



A Repülj madárral együtt rezdülhet minden magyar szív, hiszen a csíkménasági népdalban nem csak Nóri, hanem egész magyarságunk gyökereit megtaláljuk, ugyanakkor az egész nagyon friss, nagyon mai.



