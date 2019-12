Tóth Andiék gyerekeket leptek meg

Nem mindennapi élményben részesülhettek kicsik és nagyok, hiszen egy limuzinból osztotta az ajándékokat a Mikulás sztárvendégek kíséretében. Agárdi Szilvia, Tóth Andi és Szabó Ádám előadóművészek segítettek, hogy minél több csemetét meglephessenek.

Baricz Dezsőt, a Baptista Szeretetszolgálat szervezőjét felkereste az egyik cég, hogy jótékonykodni szeretne az ünnepek alkalmával:

- Megkeresett az ötlettel a Luxlimo Kft. tulajdonosa, aki már évek óta szerette volna megvalósítani az elképzelését: limuzinnal járni Budapest utcáit, a Mikulás kíséretében, és állomásról, állomásra több száz gyermeket megajándékozni szaloncukorral, üdítővel és játékkal. Tovább gondolva a felvetést, sztárokat is meghívtam, hogy a Mikulással együtt osszák az ajándékokat. Így állt mellénk több népszerű énekes: Tóth Andi, Agárdi Szilvia és Szabó Ádám. Az első állomás a Heim Pál Gyermekkórház volt, ahol megajándékoztuk a gyermekeket a sebészeti osztályon. Nagy Anikó, főigazgató asszony örömmel szervezte meg, hogy minél több gyermeket lephessünk meg. A második állomás a Fővárosi Nagycirkusz előtti tér volt, a harmadik pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol szintén izgatottan vártak minket. Öröm volt látni, hogy vidámságot és derűt hoztunk a kicsik és nagyok életébe. Ez volt az első ilyen szervezés, és megdöbbenésünkre sikerült több száz gyermeket meglepni ezzel az ötlettel. Az utakat járva azt tapasztaltuk, hogy nemcsak a csemeték, hanem a felnőttek és a sztárvendégek is nagyon élvezték ezt a programot. A nagy sikerre való tekintettel szeretnénk majd gyermeknap alkalmából is egy hasonló programot szervezni.

[2019.12.10.]