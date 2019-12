Fölszállott a páva 2019 - Újabb öt produkció a döntőben Újabb öt produkció jutott a Fölszállott a páva idei gyerekévadának második, péntek esti középdöntőjéből a döntőbe, a szabadkártya sorsáról a nézők dönthettek. A Duna Televízióban 19 óra 30 perctől sugárzott műsorban a gyerekek ezúttal is négy kategóriában - énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek - mérhetik össze a tudásukat. Karácsony előtt derül ki, kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence. A második középdöntőben a táncos szólisták és táncospárok közül Busai Bori és Makula Zoltán, a táncegyüttesek közül a Szinvavölgyi Prücskök, az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában a Komári Puják, a hangszeres szólisták és zenekarok közül pedig Csapodi Tádé jutott a döntőbe.

A középdöntőben a szabadkártya sorsáról már nem a zsűri, hanem a közönség dönt. A nézők a műsor ideje alatt szavazhattak kedvenc produkciójukra sms-ben és a Médiaklikk Plusz mobilapplikáción keresztül. Szabadkártyával jutott a döntőbe a Vasi Kislegényczéh.



A műsorról további részletek, valamint a versenyzők kódjai a https://mediaklikk.hu/folszallottapava oldalon olvashatók.



A zsűri tagja Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, Prima Primissima és UNESCO-díjas előadóművész; Salamon Beáta előadóművész, népihegedű-tanár, a népművészet ifjú mestere, a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa; Kocsis Enikő Harangozó-díjas koreográfus, táncművész, a Szentendre Táncegyüttes, a Győri Lippentő és a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője; Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész, a Vujicsics Együttes vezetője, a Zeneakadémia tanára, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója.



A műsorban egy különleges produkció, Csipkerózsika története elevenedett meg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában, amelyet Zsuráfszky Zoltán rendezett.



Az MTVA és a Hagyományok Háza, valamint szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.



A jövő pénteken, december 20-án a döntővel zárul.

