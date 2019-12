Kaposfest 2020 - Megújul a népszerű esemény A nevét és a tartalmát tekintve is megújul a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, az eseményt 2020. augusztus 13-tól már Kaposfest - Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál néven rendezik meg a somogyi megyeszékhelyen. Magyarország egyik legjelentősebb kulturális fesztiváljának célja a rendezvény hazai és nemzetközi láthatóságának növelése, az oktatás, a nevelés és a társadalmi szerepvállalás erősítése - áll a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott tájékoztató anyagában.

Hozzátették, hogy a Baráti Kristóf hegedű- és Várdai István csellóművész által vezetett esemény igazgatója 2020-tól Hornyák Balázs fuvolaművész, művészeti menedzser lesz.



A rendezők jövőre új helyszínekkel, innovatív összművészeti produkciókkal, világsztárokkal várják a közönséget - emelték ki. Jelezték, a műsoron a komolyzenei koncerteken kívül igényes dzsessz és könnyűzenei produkciók is helyet kapnak, lesznek képzőművészeti kiállítások, összművészeti performanszok, műhelybeszélgetések, mesterkurzusok, szakmai előadások, a kísérőprogramok erősen kapcsolódnak a koncertek, előadások tematikájához.



A fesztivál szervezői fontosnak tartják, hogy az egyhetes programsorozatban a fiatal korosztályhoz szóló gyermek- és családi rendezvények is helyet kapjanak. Szeretnék, ha a minőségi kultúra - a fesztivál törzsközönsége igényeinek figyelembe vétele mellett - szélesebb rétegekhez is eljutna.



A fellépőkről és a fesztivál új programjairól tavasztól szolgálnak részletes információkkal - jegyezték meg.

MTI [2019.12.28.] Megosztom: