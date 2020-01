Januárban rendezik a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált Szerdán kezdődik a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a Fővárosi Nagycirkuszban, a nagyszabású eseményre négy kontinensről érkeznek nemzetközi elismerésekkel kitüntetett artistaművészek. Pál Dániel Levente, a Fővárosi Nagycirkusz dramaturgja az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában elmondta, hogy az eseményt a világ legjelentősebb cirkuszfesztiváljai között tartják számon. A cirkuszfesztivál január 8-án az artisták ünnepélyes bevonulásával kezdődik és idén is három-három alkalommal lesz lehetősége a közönségnek megnézni az "A" és a "B" versenyprogramokat, amelyekben neves artistaművészek mérik össze tudásukat.



Pál Dániel Levente közlése szerint az "A" és a "B" versenyprogramokban három-négy tucat produkciót láthat majd a közönség, köztük hat magyar előadás szerepel. A dramaturg beszélt arról is, hogy a magyar művészek nagyon jó helyet foglalnak el a világ cirkuszművészei között, köszönhetően annak is, hogy a Fővárosi Nagycirkusz egész évben nyitva tartó kőcirkusz, ami Közép-Európában egyedülállónak számít.



Pál Dániel Levente az élmezőnybe sorolta még a kínai, az olasz, az orosz, a német és az amerikai cirkuszművészeket, emellett, mint mondta, egy másik irány, de szintén a legjobbakat képviseli a Cirque du Soleil társulata.



A dramaturg beszélt arról is, hogy január 7-én, a fesztivál nulladik napján mutatják be a Szent Boszorkány című produkciót, amelyet Kalmár Ákossal közösen hozott létre.



A darab a cirkuszi zsánerszámokat a magyar néptánc és a fizikai színház formanyelvével keverve olyan fantáziavilágba hívja a nézőket, amely újdonság dramaturgiájában, színpadi nyelvében és zenei világában is.



Mint mondta, a Fővárosi Nagycirkusz évek óta kísérletezik azzal, hogy a történetmesélés, színházcsinálás elemeit ötvözze a klasszikus cirkusszal, ennek egy darabja lesz a Szent Boszorkány című produkció is.



Pál Dániel Levente beszámolt arról is, hogy a fesztiválhoz két szakmai program kapcsolódik. Január 9-én a Szépművészeti Múzeumban az UNESCO égisze alatt tartandó nemzetközi szakmai konferencia a cirkuszművészet hazai és külföldi szellemi kulturális örökségének aktuális kérdéseivel foglalkozik. Január 10-én az Európai Cirkuszok Szövetsége (ECA) szakmai konferenciát tart a Mezőgazdasági Múzeumban. A szimpózium két nagy témája az artistaképzés és a cirkuszi utazó gyerekek oktatása-nevelése.



A XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál január 13-án nagyszabású díjátadó gálaműsorral zárul.



Az első Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált 1996-ban rendezték meg a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) szakemberei. Az akkori igazgató, Kristóf István és fia, Kristóf Krisztián munkájában és a fesztivál létrejöttében sokat segített Varjasi László, Eduardo Murillo impresszárió és Franz Czeisler Tihany magyar származású cirkuszigazgató. A fesztivál azóta is kétévente várja az egymással versengő produkciókat. MTI [2020.01.04.]