17 állomásos turnéra indul Boros Misi A Filharmónia Magyarország és a Virtuózok szervezésében első országos turnéjára indul a 16 éves Boros Misi. A Virtuózok klasszikus zenei tévés tehetségkutatóból ismert zongoraművész kimondottan e turné állomásaira összeállított műsorát 17 városban hallhatja a közönség. Boros Misit a „zongora hercegének" is nevezik, hisz fiatal kora ellenére meghódította már a világ számos koncertszínpadát, a zürich-i Tonhallétól a New York-i Avery Fisher Hall-on át a negyvenezer főt befogadó hatalmas sencseni sportközpontig, ahol az Asian Music Festival egyetlen európai meghívottjaként lépett fel 2018 telén. A rajongók által csak Misinek hívott ifjú művész 6 éves korától tanul zongorázni a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában, jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulója, tanárnője Megyimóreczné Schmidt Ildikó, mentora pedig a Kossuth-díjas zongoraművész, Bogányi Gergely. A fiú már pici kora óta a zene bűvkörében él: már óvodásként saját dallamokat talált ki. 8 éves kora óta minden korosztályos országos versenyt megnyert, amin elindult. Összesen 11 fontos hazai és nemzetközi versenyen szerzett első helyet, köztük Rómában, Milánóban és Párizsban. 2014-ben, amikor tizenegy évesen a Kicsik korosztályában megnyerte a Magyar Televízióban közvetített klasszikus zenei tehetségkutatót, a Virtuózokat, az egész ország kedvence lett. 2017-ben jelent meg első önálló koncertlemeze. A Filharmónia Magyarország és a Virtuózok szervezésében 2020-ban első, önálló országos turnéjára készül. Az ajkai és martfűi koncertekkel kezdődött a turné, februárban Kaposváron és Szegeden, majd Győrben, Debrecenben, Szombathelyen Egerben, Nyíregyházán, Szekszárdon, Tatabányán, Székesfehérváron, Kecskeméten, Miskolcon, Békéscsabán, Pécsett, valamint a fővárosban is hallhatja a közönség a fiatal tehetség játékát. A műsort Boros Misi tudatosan, jól átgondolva állította össze Bogányi Gergely, zongoraművész-mentora segítségével. A koncertek Liszt darabokkal kezdődnek, ahol felcsendül a Funérailles, a h-moll ballada, valamint az a-moll Paganini-etűd, illetve a 8. Transzcendens etűd. A koncert második részében Chopin játékos műveit, Schubert és Debussy darabokat hallhat majd a közönség. Sok fiatal kezdett el zongorázni, miután hallották Misit játszani. A zongoraművésznek célja az, hogy a turné állomásain még több fiatalnak megmutassa, milyen csodálatos dolog, ha az ember tud hangszeren játszani: „Örülnék, ha a legkisebbek számára is biztatást jelentene az én személyes történetem. Szeretném, ha a fiatalok a koncertjeim által megszeretnék a klasszikus zenét." – mondta Misi. A turné állomásairól, műsorairól, Boros Misi koncertjeiről további információt találnak a www.filharmonia.hu oldalon. [2020.01.21.]

