Hangfoglaló - Több, mint 170 zenekar indulását segítette a könnyűzenei program Fennállásának eddigi hat éve alatt már 171 zenekar indulását segítette a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program, melynek köszönhetően sok ezer koncert és rengeteg szakmai program is megvalósult. A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Programja - először Cseh Tamás Program néven - hat éve támogatja a magyar könnyűzene ügyét. Nagy eredmény, hogy 2018-ban a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) keretein belül létrejöhetett a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (Köszi), amelynek egyik feladata a Hangfoglaló Programiroda működtetése, azaz a pályázók segítése - idézte fel szerdán Budapesten Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezetője, a NKA Bizottságának tagja.

Beszámolója szerint a Hangfoglaló induló előadói alprogramjában 2019-ben 21 zenekar kapott támogatást. Erre az évre 251 formáció pályázott, közülük végül a tervezett 20 helyett 27 zenekar kap támogatást, idén először két fiatal elektronikus zenei producer is.



A program kezdete óta ezzel már 171 formáció nyert el támogatást - összegzett.



Az Öröm a zene! tehetségkutató tavaly 20 magyarországi és 5 határon túli városba jutott el, 2020-ban pedig Beregszász csatlakozásával már 26 helyen lehet ilyen verseny.



A klubtámogatói alprogram keretében a 2019-2020-as évadra 96 könnyűzenei koncerthelyszín kap összesen csaknem 210 millió forintot, hogy magyar zenekarok mintegy 1500 élő, belépőjegyes koncertjét valósíthassa meg, melyekre összesen 250 ezer látogatót várnak.



Tardy-Molnár Anna nagy sikerként értékelte a nemzetközi piacra lépést támogató alprogramot is. Mint emlékeztetett, csaknem 200 millió forintot lehetett a magyar könnyűzene nemzetközi jelenlétére fordítani 2019-ben, ebből a keretből többek között külföldi turnékat, koncerteket és a nemzetközi showcase fesztiválokon való részvételt támogatta a Hangfoglaló.



Folytatódnak a kutatási programok is: elkészültek például a magyar könnyűzenészek testi-lelki állapotát felmérő, illetve a képzettségüket felmérő kutatások.



A Médiatámogatási Alprogram keretében a print és online sajtó támogatására 15 millió forint jutott 2019-ben, elindult a Hangfoglaló podcast sorozata, a rádiózásról szóló pályázat 50 millió forintos kerete pedig döntésre vár - közölte Tardy-Molnár Anna.



Mint kiemelte, az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítanak az oktatásra: tavaly 37 alkalommal tartották meg a Hangszert a kézbe! programot, összesen csaknem 100 ezer gyerek részvételével, 2020-ban pedig újabb 10 helyszín csatlakozik.



Ferenczi György zenész köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar könnyűzenei piac még mindig fejletlen, rengeteg tehetség van azonban, akikkel foglalkozni kell.



Ezért nagyszerű kezdeményezés a Hangfoglaló, különösen a Hangszert a kézbe! program - jegyezte meg, hozzátéve: saját zenekara workshopjain is egyre több olyan fiatallal találkozik, akik ezeken az alkalmakon fogtak először hangszert, és azóta már zenélnek.



Bagossy Norbert, a Hangfoglaló első évadában támogatott Bagossy Brothers Company énekes-dalszerzője felidézte: hat éve mertek nagyot álmodni, és a Hangfoglaló első lemezük megjelentetésében és azóta is sokat segített az együttesnek.



A pályázaton gondolkodó fiataloknak Bagossy Norbert azt üzente: akkor érdemes jelentkezni, ha már kész projektet tudnak bemutatni és van bennük kitartás.

[2020.01.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Noa Énekstúdió szolgáltatás » oktatás [2020.01.30.]

Basszusgitáros lányt keresünk zenész » gitáros [2020.01.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu