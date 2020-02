"Konkrét bizonyíték nincs arra, hogy ez megtörtént” - Beszélgetés a Tesláról szóló musical show írójával

Bár a bemutató 2020. február 28., 29., és március 1-én lesz, már alig lehet jegyet kapni TBG Production által létrejött musical show előadásaira a RaM Colosseumba. A látványról 80 négyzetméter ledrács gondoskodik. A műben húsz csodálatos dal fog megszólalni az Artisjus és Fonogram díjas Sebestyén Áron által. A dalszövegeket és a dramaturgiát Müller Péter Sziáminak köszönhetjük. A produkció sikerén közel 150 ember dolgozik. Rendező Radó Denise.



Arról faggattuk az írót, Egressy Zoltánt, milyen is lesz ez a vadonatúj történet.



Nikola Tesla mely életeseményeit emeli ki a darab?

Tesla születésének pillanatában kezdődik, és a halálával ér véget, tehát az egész élettörténet benne van, majdnem minden úgy, ahogy tényleg megtörtént. Van azért fikció is, ilyen például a szerelmi szál. Az emberi kapcsolatok ábrázolása mellett a felfedezések beépítése volt érdekes feladat. Nem mindegyik alkalmas arra, hogy jó színpadi szituációt lehessen teremteni hozzá, de van kivétel, ráadásul magyar vonatkozású: a Városligetben sétálgatva jutott eszébe a váltóáram kapcsolási rajza.



Tesla fantasztikus zseni volt, 146 találmány fűződik a nevéhez, mégis gyakran küzdött anyagi gondokkal. Megjelenik ez valahogyan a darabban?

A Mélypont című dal például akkor szólal meg, miután leég a laboratóriuma. A nehéz időszakokon mindig továbblendült, kapott segítséget is, mágnások támogatták például. Mintha az élet nem hagyta volna, hogy elvesszen a zsenialitása, újra és újra továbblökdöste valahogy. Ezt ő is sorsszerűnek érezte.



Mondhatnánk világpolgár volt, mely helyszínekre kíséri el az előadás?

Smilján kis falucskájából indulunk, Prága, Budapest, Párizs, New York, Chicago, Colorado Springs és a Niagara vízesés a további fontos helyszín. Látványos lesz a megjelenítés, a vizualitás lényeges alkotórésze az előadásnak.



Nem tart attól, hogy a szöveget el fogják nyomni az optikai hatások?

Arra törekedtem, hogy ha kivennék a dalokat a történetből, dramaturgiailag akkor is követhető és érdekes legyen. Nem szeretem azokat a zenés műveket, amelyekben a dalokat csak összekötik ilyen-olyan alibi-szövegek.



Nagyon modern előadás készül, digitális technikával, elektromos zenével. A szöveg nyelvezetileg megcélozta valamelyik korosztályt?

Musical, tehát mindenkihez szólnia kell, nincs semmi „korspecifikusság”.



Felvázolná, hogy milyen kapcsolat fűzte Teslát Szigeti Adélhoz, Edisonhoz, George Westinghause-hoz, a darab szereplőihez a valóságban?

Adélhoz a valóságban semmilyen, ő kitalált figura. Tesla szerelmi életéről szinte semmit nem tudunk, nem kizárt, hogy nem is volt. A darabban lesz! Edison a fő ellenfele volt, ez az egyenáram-váltóáram küzdelem, illetve ez az emberi kapcsolat az egyik leghangsúlyosabb rész a darabban. Westinghouse-nak sokat köszönhet, ő volt a legbőkezűbb támogatója.



A fikciós szerelmi szál mennyire lesz jelentős, vagy inkább csak oldja, könnyíti ezt a tudományos történetet?

Fontos része a történetnek, és szerencsére gyönyörű dalok születtek ezekhez a jelenetekhez.



Lenin egy hatalmas megbízást, felkérést ad Teslának. Miért nem vállalta ezt el, hogyan tudta egyáltalán visszautasítani?

A Leninnel való találkozás egyfajta „félfikció”. Konkrét bizonyíték nincs arra, hogy ez megtörtént, de a legendája él. Sok ország próbálta megszerezni Tesla találmányait, de ő egyetlen államnak se kívánta kizárólagosan eladni azokat. Az FBI is megkörnyékezte, őket is kikosarazta.

Nikola Tesla – Végtelen energia, bemutató 2020. február 28., 29., és március 1-én a RaM Colosseumban.Az interjút készítette: Jagri Ágnes

Fotó: Petró Adri

[2020.02.10.]