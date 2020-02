Először koncertezik hazánkban Machine Gun Kelly! Jegyinfo itt Először koncertezik hazánkban a sokoldalú rapper - Machine Gun Kelly a Budapest Parkban! Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, egyébként rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban. A Texasban született, de Clevelandben nevelkedett Machine Gun Kelly - született Colson Baker - 2006 környékén kezdte el szállítani mixtape-ek formájában a frissítő és zavarbaejtően őszinte trackeket. 2009-ben már a világhírű harlemi Apollo Theatre tehetségkutatóját is megnyerte - ráadásul ő volt az első rapper, aki ilyen eredményt ért el az eseményen. A texasi SXSW fesztiválos fellépése után rögtön P. Diddy vette szárnyai alá, és le is szerződtette saját kiadójához. Első lemeze tehát már igencsak jó kezekben jelent meg - a 2012-es Lace Up pedig rögtön a Billboard lista negyedik helyén nyitott és rengeteg díjat zsebelt be az Év Legjobb Új Előadójaként. Innen tehát nem volt megállás, a következő évben megjelent Black Flag mixtape-n már olyan neves előadók szerepeltek vele, mint French Montana, Pusha T, Meek Mill, Wiz Khalifa és Kellin Quinn (Sleeping with Sirens). 2015-ös második nagylemeze, az erősen sötét hangulatú, önéletrajzi elemekből építkező General Admisson volt az első anyag, amit már ténylegesen Machine Gun Kelly név alatt jelentetett meg. Az album a Billboard R&B/Hip-Hop albumlista élén debütált, és megint olyan sztárokat vonultatott fel, mint például Kid Rock. Ezt követően szintén egy kollaborációval robbantott - Camila Cabellóval közösen felvett Bad Things című kislemeze egy újabb löketet adott neki a világhír felé - nem mellesleg mindkét előadónak ez volt az első dala, ami a rádiós lista első 10 helyezettje közé jutott. És mindez még csak az előfutára volt 2017-ben megjelent Bloom című albumának, amin olyan további világsztár előadók működtek közre, mint Hailee Steinfeld, Ty Dolla $ign, James Arthur vagy Quavo (Migos). A hangos sikereket követően egy nem várt kontextusban is Kellyre terelődött a reflektorfény, ugyanis Eminem egy korábbi kommentjét felhasználva erősen nekiment Not Alike című dalában. Persze Kellyt sem kellett félteni, azonnal partner volt a rapcsatában, és Rap Devil című trackjében deklarálta, hogy Eminem már a múlté. A Bloomnál sokkal sötétebb, kevésbé popos, inkább a trap felé kitérő Binge EP-t tavaly egy újabb sztárparádés (Yungblud, Travis Barker, Trippie Redd, Lil Skies, Naomi Wild) lemez követte. A legutolsó információk alapján pedig megint valami újban, pontosabban egy pop punk projektben sántikál, amiben tettestársa ismét a Blink 182 dobos Travis Barker lesz. A zeneileg igencsak termékeny Machine Gun Kelly színészként is időről időre megcsillantja tehetségét - 2014-ben debütált a Túl a fényeken című filmben; a Pearl Jam roadját alakította a Roadies című sorozatban; szerepet kapott a Netflix nagysikerű Bird Box című mozijában; Tommy Lee-t alakította a Mötley Crüe dokumentumfilmjében, de szerepelt a Sundance fesztiválon tavaly debütált Big Time Adolescence vígjátékban is. A sokoldalú rapper karrierjében tehát egyetlen percre sincs megállás - a benne rejlő féktelen energiát pedig élő koncertjein ereszti szabadjára - most először ennek a hazai közönség is szem- és fültanúja lehet június 28-án a Budapest Parkban! Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/473139926694145/ A jegyértékesítés február 12-én 9 órakor indul! [2020.02.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje felsőfoku zongora-ének oktatás! szolgáltatás » oktatás [2020.02.08.]

