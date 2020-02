"Várlak…" - zenés est Mahó Andreával és Posta Victorral 2020. február 26-án 19 órai kezdéssel hangulatos zenés est kerül megrendezésre a Wesselényi 17 kultúrház Dísztermében. Igazi zenei csemegét tartogat a február végi előadás a zene és az irodalom kedvelőinek, melyet Mahó Andrea a gyermekvállalás előtti hónapokban, szinte utolsó budapesti fellépéseként vállalt és készül rá nagy szeretettel, ezúttal Madách Színházbéli partnerével Posta Victorral, aki színes repertoárjából szintén megható és örökzöld dalokkal versekkel készül.



Mahó Andrea első énekes szerepét a Győri Nemzeti Színházban kapta A nyomorultak musicalben (Cosette).

Lemezei jelentek meg (Más lesz a holnap, Jó reggelt napfény, Mit tehetnék érted) és az operett műfajában is folyamatosan megmutatta tehetségét.

Mahó Andrea első énekes szerepét a Győri Nemzeti Színházban kapta A nyomorultak musicalben (Cosette).

Lemezei jelentek meg (Más lesz a holnap, Jó reggelt napfény, Mit tehetnék érted) és az operett műfajában is folyamatosan megmutatta tehetségét.

Jelenleg a Madách Színházban az Anna Kareninában, Mary Poppinsban és az Operaház fantomjában láthatjuk. A Pesti Magyar Színházban A muzsika hangja és a Valahol Európában musicalekben játszik. 2019 Szeptembertől a Rock Suli című musicalben látható a Madách Színházban. A Pesti Magyar Színházban pedig a Kincses sziget című musicalben még februárban is színpadra állt. Posta Victort zenei és színészi pályája külföldön indult, Báselben végzett zongora és ének szakon, több színdarab főszerepét is elnyerte. Hazai tanulmányait a Színház és Filmművészeti Egyetemen folytatta, már a főiskolán több szerepben is kipróbálhatta magát, például John volt a Miss Saigonban, Fredrich Egerman a Kis éji zenében, Eugene a Démonológiában, Vernon Gersch a Kapj el! című darabban 2005-től napjainkig a Madách Színház vezető musical előadásaiban láthatjuk őt, mint a Spamalot, az Operaház Fantomja vagy akár a nagy sikerrel játszott Édes kettes hármasban. Jelenleg is nagy sikerrel játszott kultmusicalben mint az Anna Karenina és József Attila életét bemutató Én, József Attila című darabban is főszerepet formál meg. Legyen Vernon vagy Vronszkíj vagy Fáró, de akár a Vámíprok bálja musical Herbertje felejthetetlen alakítást nyújt és izgalmas karaktereket formál meg. 2013-ban a Madách Színházban L'élek címmel önálló estjével is megörvendeztette a zenés színházat szerető közönséget. Műsorukban szerelmes dallamokat, slágereket, musical dalokat és verseket hallhatnak majd, ötvözve a színház, a zene és a költészet elemeit. Jegyeket a musicalgaleria@gmail.com címen lehet megvásárolni a rendezvényre illetve telefonon a + 36-30-915-6918 számon.

