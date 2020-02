DIDO dupla koncert a VeszprémFesten Teljessé vált a 17. VeszprémFest programja. Az idén öt napos zenei fesztiválon fellép a húsz év után visszatérő Jazz+Az, az óriási érdeklődésre való tekintettel duplázik és két egymást követő napon is koncertet ad DIDO, érkezik a Postmodern Jukebox és közönség elé lép a világ egyik legnépszerűbb opera csillaga, Juan Diego Flórez. Július 14-18. között rendezik az idén 17. évét ünneplő nyári, szabadtéri zenei rendezvény-sorozatot, a VeszprémFestet. A prémium zenei fesztivál első két napjának fellépőit már korábban bejelentették a szervezők, a veszprémi Városháza Kossuth termében tartott sajtótájékoztatón most a teljes programot hozták nyilvánosságra.



Az eseményen jelen volt Dr. Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosa és Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, akik a fesztiválhoz kötődő viszonyukról beszéltek, valamint Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója, aki ismertette a fesztivál idei programját.



A VeszprémFest nulladik napján, július 14-én amagyar popzene egyik rövid életű, ám annál sikeresebb együttese, a húsz év után visszatérő Jazz+Az ad koncertet. A formációt vezető Geszti Pétert nyolc év elteltével üdvözölhetjük ismét a fesztivál művészei között, hiszen 2012-ben - szintén a nulladik napon - Gringo Sztár nevű csapatával egyszer már közönség elé lépett Veszprémben.



A Jazz+Az-t 1997-ben Geszti Péter és Dés László alapította három kivételes énekesnővel, Kozma Orsival, Váczi Eszterrel és Behumi Dórival. Összesen két albumuk és egy remixlemezük jelent meg. Sikereik csúcsán, 2000-ben bejelentették a feloszlásukat, pályafutásukat búcsúkoncerttel zárták, melyet a Kisstadionban adtak. A búcsúkoncert 20. évfordulójának apropóján 2020. januárjában újra színpadra léptek, és az Arénában zajos sikert aratva teltház előtt adták elő legnépszerűbb dalaikat.

A nagy sikerű koncertet követően nyáron még két alkalommal, két vidéki helyszínen újra színpadra áll az együttes. A közönség elsőként július 14-én Veszprémben találkozhat majd velük.



Július 15-én és 16-án a VeszprémFest történetének első dupla, két egymást követő napon megrendezett koncertjét élvezhetik a nézők. A História Kert színpadán a brit DIDO lép fel. Az énekesnő decemberben meghirdetett július 15-i fellépésre rekord gyorsasággal fogytak el a jegyek, ezért a szervezők számára nem volt kérdés: ha a turnéterv engedi, még egy előadásra felkérik a művésznőt.

DIDO az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb előadója. Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát No Angelcímmel, amely a mai napig 21 millió példányban talált gazdára és 35 országban pedig platina státuszt ért el.



Az énekesnő több mint 20 éves pályafutása során még sosem járt önálló műsorral Magyarországon, a veszprémi koncert lesz tehát az első, ahol a hazai közönség élőben élvezheti egy teljes koncerten érzelmes és magával ragadó dalait. DIDO szikrázóan sikeres zenei karrierjét többek között olyan világsikerek jellemzik, mint a Here with Me, a Thank You, a White Flag, az If I Rise vagy az Eminemmel közös slágere a Stan, melyek közül néhány minden bizonnyal elhangzik a VeszprémFesten.



Július 17-én a kétezres évek egyik legizgalmasabb zenei vállalkozása, a Scott Bradlee alapította Postmodern Jukebox lép fel. A 2009-ben, New Yorkban indult PMJ tulajdonképpen nem klasszikus értelemben vett zenekar, hanem egy tagságát tekintve állandóan változó formáció, amelyben csak két dolog állandó. Bradlee zenei határokat átlépő alkotói kreativitása és a koncepció: kivételesen tehetséges zenészek különböző, jazz, swing, soul, blues vagy éppen doo-wop stílusban átdolgozott világslágereket adnak elő, semmihez sem hasonlítható élményt nyújtva a hallgatóknak.

A PMJ több mint egy milliárdos YouTube nézettséget, 4.4 millió feliratkozót valamint 2.1 millió Facebook követőt gyűjtött össze fennállása során. Alapítása óta több mint 70 művész fordult meg a kötelékében, köztük híres és pályakezdő tehetségek egyaránt. 19 albumot adtak ki, vezették az iTunes és Billboard zenei slágerlistákat, felléptek a Good Morning America showban és végigturnézták a világot.



A VeszprémFestre „Welcome to the Twenties 2.0 Tour” programjukkal érkeznek. A show a 20-as évek Amerikájába repíti a közönséget, hogy a nagy Gatsby álomszerű estélyeihez vagy Sinatra legendás szilveszteri mulatságaihoz hasonló élményben legyen részük.



Napjaink egyik legünnepeltebb „bel canto” tenorja, Juan Diego Flórez zárja a 17. VeszprémFestet július 18-án. A perui származású operacsillag, akit nem egyszer Pavarotti örökösének is neveznek, jelenleg a legfoglalkoztatottabb tenorok egyike. Karrierje során a világ csaknem összes jelentős opera szentélyében megfordult: fellépett a New York-i Metropolitan, a milánói Scala, a londoni Covent Garden, a barcelonai Liceués a bécsi Staatsoperszínpadán is.



Flórez szerencsés véletlennek köszönheti karrierjét: huszonhárom évesen a Pesaro-i Rossini Operafesztiválon az utolsó pillanatban ugrott be Bruce Ford helyére a Matilde di Shabran című Rossini opera főszerepére. A beugrás óriási siker volt, és egyszer s mindenkorra a nemzetközi szupersztárok közé repítette.



Flórez egyediségét magasra szökő, fényes hangszíne és könnyed előadásmódja adja, mely férfias eleganciájával, latinosan macsó stílusával keveredve varázsolja el a közönséget. A VeszprémFesten többek között Donizetti, Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach, Gounodés Bernstein darabokból válogat, a koncerten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel: Jader Bignamini. [2020.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje turnémanagert keres a Swan 2000 zenekar zenekar [2020.02.18.]

