Fonogram 2020 - íme a jelöltek névsora

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ÁKOS - 50 / Kezdhetünk újabb évadot / Idősziget (Magneoton/Fehér Sólyom)

FEKETE JENŐ - Sárarany (Szerzői kiadás)

HOBO - Hé, Magyar Joe! (GrundRecords)

MAGNA CUM LAUDE - Gyulai húszfeldolgozó / Piros az alma (M-Prod Artist)

PÁPAI JOCI - Az én apám / Hova tűnt? / Dobd el ami fáj / Te vagy a békém (x Missh) (Origo Produkció)

SUGARLOAF - Sputnik (AMP Music Records)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ARIANA GRANDE - thank u, next (Universal Music)

BRYAN ADAMS - Shine A Light (Universal Music)

JAMES BLUNT - Once Upon A Mind (Magneoton/Warner Music)

LEONARD COHEN - Thanks For The Dance (Sony Music)

P!NK - Hurts 2B Human (Sony Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

DR BRS - Tűzvarázsló (x Király Viktor) / Ma jól vagyok (x Jazz+Az) / Koccintós (x Varga Viktor feat. Biga) / Hol van az a lány (x Fekete Vonat feat. Halott Pénz, Monkeyneck) (Magneoton)

FOLLOW THE FLOW - Nem tudja senki (Supermanagement)

KONYHA - Százszor visszajátszott / Földrevaló (feat. Fábián Juli Film Allstars) (MMM Records)

RÁCZ GERGŐ x ORSOVAI RENI - Mostantól (Schubert Music Publishing)

TURBO - Csillagból emberré (Pongo Pongo Collective)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

AVA MAX - Freaking Me Out / Torn / Sweet But Psycho / So Am I (Magneoton/Warner Music)

BILLIE EILISH - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Universal Music)

CAMILA CABELLO - Romance (Sony Music)

DUA LIPA - Don't Start Now / Future Nostalgia / Swan Song / Kiss And Make Up (& BLACKPINK) (Magneoton/Warner Music)

SHAWN MENDES - Shawn Mendes (Universal Music)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

BAGOSSY BROTHERS COMPANY - Olyan Ő (Prime Event Management)

JÓNÁS VERA EXPERIMENT - Borzongásaim (Launching Gagarin Records & Management)

MÖRK - The Resurrection Of Mörk (Schubert Music Publishing)

THE QUALITONS - Kexek (Budabeats)

ZAPOROZSEC - Te vagy egyedül / Találj rám (ko records)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

GORILLAZ - The Now Now (Magneoton/Warner Music)

IGGY POP - Free (Universal Music)

JACK WHITE - Boarding House Reach (XL Recordings)

LANA DEL REY - Norman Fucking Rockwell! (Universal Music)

TWENTY ONE PILOTS - Trench (Magneoton/Warner Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

BARABÁS LŐRINC - Algorhythms (szerzői kiadás)

BELAU feat. SOPHIE BARKER - Essence (szerzői kiadás)

JETLAG x NEMAZALÁNY x JUMODADDY - Hülyeakaroklenni (Schubert Music Publishing)

KRIZSO - Boys In The City, Girls From The Woods (szerzői kiadás)

ZOLI VEKONY - Moments (feat. James Cash) / Closer To Me (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

ARMIN VAN BUUREN - Blah Blah Blah (Sony Music)

DAVID GUETTA - 7 / Stay (Don't Go Away) [feat. Raye] / Never Be Alone (& MORTEN feat. Aloe Blacc) / Say My Name (Bebe Rexha & J Balvin) (Elephant House/Warner Music)

FKA TWIGS - Magdalene (Young Turks)

KYGO x WHITNEY HOUSTON - Higher Love (Sony Music)

ROBIN SCHULZ - Speechless (feat. Erika Sirola ) / All This Love (feat. Harloe) / Rather Be Alone (feat. Nick Martin) (Elephant House/Warner Music)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

DÉ:NASH - Tarsolylemez / Oroszok a Házban / Kisvasút / Csokdigger (Universal Music Hungary)

GANXSTA ZOLEE és a KARTEL - Oldskool (MFM Music)

KRÚBI - Zárolás feloldva (Universal Music Hungary)

MAJKA - Hidegvérrel (x Essemm) / Supersonal 2 (és a Ők) (Magneoton)

MANUEL - Messziről jöttem / Mint egy filmben / Anyu büszke / Ketten / Kicsi lány / Téged (x Kállay Saunders András) (Gold Record)

RED BULL PILVAKER - Márciusi ifjak / Magány / Valaki jár a fák hegyén / Egy estém otthon (Gold Record)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

ALGIERS - Dispossession / Can The Sub_Bass Speak? (Matador Records)

CARDI B - Invasion Of Privacy (Magneoton/Warner Music)

LIL NAS X feat. BILLY RAY CYRUS - Old Town Road (Sony Music)

SLOWTHAI - Nothing Great About Britain (Universal Music)

TYLER, THE CREATOR - Igor (Sony Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

ANN MY GUARD - Moira (Painted Bass Records)

JUNKIES - Negyedszázad kockázat és mellékhatás (EDGE Records (HMR Music Kft.))

LEANDER KILLS - Luxusnyomor (Keytracks Hungary)

MUDFIELD - Sárrét (Keytracks Hungary)

OSSIAN - A reményhozó (Hammer Records (HMR Music Kft.))

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

AMON AMARTH - Berseker (Sony Music)

KILLSWITCH ENGAGE - Atonement (Sony Music)

RAMMSTEIN - Rammstein (Universal Music)

SKILLET - Victorious (Magneoton/Warner Music)

SLIPKNOT - We Are Not Your Kind (Magneoton/Warner Music)

VOLBEAT - Rewind, Replay, Rebound (Universal Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

BALÁZS KLÁRI - Maga rég nem lesz a világon (Szenes Művészeti Kft.)

BALÁZS PALI - Majd holnap írok... (szerzői kiadás)

BENDEGÚZ - Ne sirasson édesanyám (MGS MUSIC Hungary)

CSÓKA SZABI BANDÁJA - Szeretőm e táncba (ko records)

MÁRIÓ - Duett album 2. (ko records)

POSTÁS JÓZSI - Kutyadal (Szenes Művészeti Kft.)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

CIMBALIBAND - Iram (Fonó)

CSÍK JÁNOS és a MEZZO - Szép a tavasz, szép a nyár (Fonó)

IRIGY HÓNALJMIRIGY - Az éjjel soha nem érhet véget paródia / Nem tudja senki - Follow de flow paródia (Gold Record)

TAKÁCS NIKOLAS - Takács Nikolas 33 (Schubert Music Publishing)

TÓTH VERA & BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA - Christmas Live (BJO Records)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

BÍRÓ ESZTER - Időradír (Móra / Miss Biro Publishing)

CZUTORBORSÓK - Kresz Géza tovább merészkedik (Music Fashion)

FARKASHÁZI RÉKA és a TINTANYÚL - Életmesék (Helikon Kiadó)

KALÁKA - Volt egy fakatona (Gryllus)

KOVÁCSOVICS FRUZSINA - Lélegzik a Föld (szerzői kiadás)

VERONAKI - Mosó Masa mosodája (Universal Music Hungary)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

BORBÉLY MIHÁLY QUARTET - Grenadilla / Heartquake (& Süle László) (BMC Records | Hunnia Records)

EUROPEAN MANTRA - B.O.T. (szerzői kiadás)

GÁSPÁR KÁROLY TRIO - Salvation (Tom-Tom Records)

HARCSA VERONIKA - GYÉMÁNT BÁLINT - Shapeshifter (szerzői kiadás)

SÁRIK PÉTER TRIÓ - X Bartók (szerzői kiadás)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

HERCZKU ÁGI és a BANDA - Kamara (Fonó)

KODÁLY SPICY JAZZ - Reloaded (Music Fashion)

LAJKÓ FÉLIX & VOLOSI - Lajkó Félix & Volosi (Fonó)

PARNO GRASZT - Már nem szédülök (Fonó)

ROMANO DROM - Give Me Wine (Riverboat Records-World Music Network (UK))

18. az év felfedezettje

BERKES OLIVÉR (Magneoton | My Redemption Records)

CARSON COMA (Gold Record)

DÉ:NASH (Universal Music Hungary)

DR BRS (Magneoton)

MANUEL (Gold Record)

19. az év hangfelvétele

[2020.03.17.]