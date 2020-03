A zenekar a Beatles dalával hívja fel figyelmet a kézmosás fontosságára Debütált a The Bits zenekar karanténvideója, amiben a Beatles egy népszerű slágerével hívják fel a figyelmet a kézmosás fontosságára. "Úgy gondoljuk, hogy a járvány leküzdésének elősegítése a mi feladatunk is, többek közt az elvek hangsúlyozása és a közhangulat megóvása és fenttartása, és nem utolsósorban, hogy minél előbb visszakapjuk a munkánkat és minél hamarabb színpadra tudjunk állni és zenélni, ami nekünk is örömforrást jelent. És ha már mindezt tesszük, miért ne tegyük úgy, hogy közben örömet szerzünk másoknak is." - tették hozzá az együttes tagjai. [2020.03.27.] Megosztom: