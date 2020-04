Megérkezett a Madách Színház újdonsága: "Ez mind én vagyok" ALább Szirtes Tamás, a madách Színház igazgatójának levelelét közöljük. Március 23-án videósorozatot indítottunk a Madách Színház repertoárja él és visszavárjuk Önöket címmel, amelyben a társulat tagjai a Madách Színház repertoárjának kiemelkedő dalait éneklik. A sorozat jelenleg nagy sikerrel folytatódik. Nehéz napokat élünk, a koronavírus próbára tesz mindannyiunkat. De a kényszerű hallgatás időszakában se feledkezhetünk meg arról, hogy mindannyian a színház elkötelezett rajongói vagyunk, különleges képességű emberek, gazdag előadó-művészeti tapasztalattal. A Madách Színház most – alkalmazkodva a körülményekhez -, valamennyi, nálunk fellépő művész számára ismét lehetőséget kínál.

Újabb videó sorozatot indítunk „Ez mind én vagyok" címmel. Biztos vagyok benne, hogy művészeink számos olyan tudás birtokában vannak, amelyet sem nézőink, sem mi, közvetlen kollégák sem ismerünk. Felkértem művészeinket, hogy készítsenek magukról egy maximum 3 perces videót, és ott adjanak elő bármi olyat – dalt, verset, táncot, mozgást, személyes történetet -, amit szívesen bemutatnának, amire büszkék, vagy amit szívesen csinálnak. Mi ezeket a videókat a Madách Színház felületein – Honlap, Facebook, Instagram -, közzétesszük, és az elismerést a nézői "like"-ok mutatják majd. A videókat április 6-tól napi rendszerességgel töltik fel. Meggyőződésünk, hogy a készülő videók nézőinknek is élményt, felfedezést jelentenek. A Madách Színházban fellépő művészek közül eddig közel negyvenen jelentkeztek. Néhány név azok közül, akiknek videóját várjuk: Dunai Tamás, Weil Róbert, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor, Mahó Andrea, Gálvölgyi János. . írja Szirtes Tamás igazgató [2020.04.07.]

amelia szolgáltatás [2020.04.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu