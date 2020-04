Dobd a tapsot! - A Budapesti Operettszínház művészei is csatlakoztak A Budapesti Operettszínház művészei is csatlakoztak a népszerű nemzetközi kezdeményezéshez – saját otthoniakból esténként tapssal köszönik meg az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját. A Budapesti Operettszínház Musical Együttese home officeban készítette el a „Dobd a tapsot!” videót, amellyel tagjai egyedi, játékos módon szeretnék kifejezni hálájukat és köszönetüket azoknak az orvosoknak, nővéreknek és egészségügyi dolgozóknak, akik sokszor emberfeletti erővel és kitartással küzdenek nap mint nap a koronavírus elleni harcban.





A Budapesti Operettszínház színészei és munkatársai folytatják a múlt héten elkezdett „home office” projektjeiket is: egyedi előadásokat, performanszokat készítenek, hogy jókedvvel és művészi tartalommal töltsék meg közönség otthon töltött perceit. A sorozatokról bővebb információ található a színház honlapján, Facebook oldalán, valamint minden home officeban készült tartalom felkerül az Operettszínház YouTube , vagy Napi derű YouTube csatornájára. [2020.04.22.] Megosztom: