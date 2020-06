Kis Grófo: "Most először volt rá lehetőségem, hogy..." Ismét Jótékonysági limuzinos felvonulást tartottak hátrányos helyzetű gyermekeknek, rendőri kísérettel Százötven hátrányos helyzetű gyermeknek szerzett újra különleges élményt a Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső. Népszerű sztárok is az esemény mellé álltak: Bárdosi Sándor, Győrfi Pál és Kis Grófo, akik boldogan segítettek, hiszen édesapaként fontos számukra, hogy örömet okozzanak a kicsiknek. Budapesten az utakat lezárva több limuzinnal és luxusautóval, rendőri kísérettel vitték körbe a kicsiket és nagyokat. Öt darab limuzin és harminc luxusautó várta a gyermekeket a Hősök terén, ahonnan elindult a konvoj, és a fontosabb látványosságokat érintve vonultak a drága autók körbe a fővárosban. Izgalmas, vidám és lebilincselő eseményen vehettek részt a rászoruló diákok, akiket sztárvendégek és rendőrök kíséretében vonultattak fel extrém és drága autókkal. Az adrenalin dolgozott minden résztvevőben, gyerekben és felnőttben egyaránt. A Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső idén is nagy lelkesedéssel, még több autóval szervezte meg ezt a programot. - Ennek az eseménynek az ötlete 2011-ben született meg a fejemben, azóta minden évben megkeresem a lehető legtöbb céget, és kérem őket, hogy ajánljanak fel néhány limuzint és luxusautót erre a célra. A gyermekek nagy örömére elfogadta a meghívást Kis Grófo, Bárdosi Sándor és Győrfi Pál, akik első szóra igent mondtak. Kis Grófo, énekesen is csüngtek a kicsik, ő is örömmel állt az esemény mellé: - Most először volt rá lehetőségem, hogy részt vegyek a rendezvényén, és csak ámultam, bámultam, hogy milyen nagyszabású eseményt hozott össze, mennyi energiát fektetett bele, és látszott a gyerekeken, milyen jól érezték magukat. Ez az ő életükben egy hatalmas öröm. Én pedig nagyon szívesen teszem, ha egy kis boldogságot tudok az emberek életébe szerezni, főleg a gyerekek számára. [2020.06.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje For Sale Brand New Apple iPhone 11 Pro hangszer [2020.06.08.]

