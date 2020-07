Szabadtéri programokkal indul újra a Várkert Bazár Szabadtéri programokkal indul újra a Várkert Bazár, az egyedi panorámával bíró helyszínen többek között kertmozis előadások, zenei produkciók, irodalmi estek és tematikus séták gazdagítják a programkínálatot - közölte a Várkapitányság Nzrt. csütörtökön az MTI-vel. Csütörtökön a Várkert Irodalom közönsége újra élőben élvezheti a népszerű Aposztróf sorozat új programját. A Párizs küldi már csókjait nekem című magyar-francia zenés irodalmi est háziasszonya Juhász Anna irodalmár, vendége pedig Micheller Myrtill énekesnő, Tompos Kátya színművész és Pintér Tibor zenész lesz - olvasható a közleményben. Mint írják, július 15-én elindul a VárKERT Mozi sorozata, ahol a közelmúlt legjobb magyar alkotásait tekinthetik meg a filmkedvelők a szabadtéri, kutyabarát helyszínen. Első alkalommal a Foglyok című alkotás lesz látható, a filmhez kapcsolódó online beszélgetésen pedig Deák Kristóf Oscar-díjas rendező és Sodró Eliza színművész vesz részt.



Augusztus 15-én a The Carbonfools Naplemente című koncertjével várják a szervezők az érdeklődőket.



Augusztus 31-én a Márai Budapestje - Budán lakni világnézet című előadással zárja a nyarat a Várkert Bazár. Az esten Hirtling István színész közreműködésével Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai-hagyaték gondozója, fotókkal, kordokumentumokkal és zenékkel gazdagítva tárja a közönség elé az író munkásságát.



A Várkert Bazár programjai mellett, a Várkapitányság által szervezett tematikus Budai Várséták várják a látogatókat. Ezek közül új a Hauszmann Paripái címet viselő séta, amelyen a résztvevők megtekinthetik a Nemzeti Hauszmann Program keretében újjáépült Lovardát is. Július 19-én indul a Mesterművek panorámával című séta, amelyen a látogatók bepillantást nyerhetnek a Magyar Nemzeti Galéria mindennapjaiba és megtekinthetik a Budavári Palota kupoláját, ahonnan egyedülálló kilátás nyílik fővárosunkra. Július 26-án a Habsburgok és holtak címet viselő tematikus vezetésen feltárulnak a budai Vár eddig ismeretlen útjai, a résztvevők megismerhetik a Nádori kripta rejtelmeit, felfedezhetik a palota egyetlen, háborúkban is épen megmaradt részét.



A budai Vár a Zenélő Budapest július 2. és augusztus 27. között zajló, ingyenes koncertsorozatának is helyet ad.



A Magyar Nemzeti Galéria előtt, a Savoyai-teraszon minden szombaton és vasárnap erdélyi népzene várja az érdeklődőket, a Várkert Bazár Gloriette-nél pedig minden pénteken huszárruhás rézfúvósok adnak rövid koncertet. A Várkert Bazár és a Budai Várséták részletes programkínálata, valamint a jegyekkel kapcsolatos információk a www.varkertbazar.hu weboldalon olvashatók - áll az összegzésben. MTI [2020.07.10.]