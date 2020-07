Megnéztük az Emelet buliját - képes beszámoló

Az ΞMΞLΞT idei első koncertjét a Barba Negra Track kisszínpadán, limitált számú néző előtt adta július 19-én, Kiki születésnapján.

Van úgy, hogy az ember fia otthon ül egy borongós vasárnap este és azon gondolkozik, hogy van még fél órája, mi lenne, ha elmenne mégis az Emelet koncertre? Hirtelen kocsiba vágtam magam és pont befutottam.



Talán a legjobb hangzású Emelet koncert volt, amit láttam, pedig volt belőle pár. A magamfajta hobbizenésznek persze hiányzik a basszusgitár, de olyan gatyaszárlebegtető, belső szerveket rezegtető basszushangokat varázsolt elő Berkes Gábor a szintijéből, hogy az nagyon meggyőző volt.



Kiki tisztán, erőteljes hangon és mindenféle erőlködés nélkül tolja. A szülinapját is megünnepelték a színpadon. Megsúgta valaki nekem, hogy hány éves, de azt nem írom le, mert olyat nem írok, amit nem hiszek el... Nem fiatalos, hanem fiatal. Nem a korához, hanem bárkihez képest is energikus. Nem egész jól tartja magát, hanem kirobbanó formában van!



Nagyon belenyúltak pár dalba. Például a Kutyavilágot elővették és úgy átírták, hogy szerintem maguk sem ismerik fel.

De jó lett a karcos rock változat!

A Szépek szépe balladája is előkerült. Eleve szép dal, de ahogy elindul, az varázslat, és ahogy másodszorra elindította Hastó Zsolt a dobbal, az nálam a koncert csúcspontja volt! Nála külön tetszik, hogy a 30 évvel ezelőtt, Szentmihályi Gábor által ad hoc dobolt díszítéseket helyenként még ma is belecsempészi.



Azon gondolkozom, hogy vannak-e ma még ikonikus szólók? Olyanok, amit megírtak és mindenki el tudja fütyülni? A megfejtéseket kommentben kérjük a cikk alatt…

Mindenesetre Kelemen Tamás az igazi, ikonikus szólókat bogdáncsabai magasságokba emelkedve, alázattal, változtatás nélkül játssza el.

Ki ne tudná elfütyülni a Csakazértis szerelem szólóját?

(Senki amúgy, de mindannyian elhisszük, hogy mi igen...)

Szóval a zenei kapaszkodókat meghagyták, de a hangzáson tekertek sokat.



Majd' elfelejtettem: mindenki tökéletesen vokálozik!



Aki a legnagyobb slágerek miatt érkezett, igazán nem panaszkodhatott. Táncosnő, Állj, vagy lövök!, Kisgeneráció, A film forog tovább, mind elhangzott, de úgy tűnik, hogy az időtálló, ikonikus slágerek közé sorolhatjuk a Ma van a te napod című dalt is. Utóbbira volt talán a legnagyobb tombolás, pedig csak néhány éves zenemű.



Bár a fiúk Emelet feliratú maszkban léptek színpadra (persze hamar lekerült), szerintem a covidtól ezen az estén nem kellett félni. Az Emelet zenéje viszont fertőző: egyre több a fiatal a bulikon! És kívülről fújják a szöveget!



Nekem pedig nagyon jó érzés volt összefutni a rajongókkal, akik közül az évek során megismerhettem párat.



Sólyom Attila

[2020.07.21.]