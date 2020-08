Altalena Zenei Fesztivál 2020 - Testközelbe kerül a kamarazene Szerdától hamisítatlan szalonhangulattal és a klasszikus zenei élet legkiválóbb előadóival várja közönségét az Altalena Zenei Fesztivál. Magyarország talán legcsaládiasabb komolyzenei rendezvényén a kamarazenéé és a szólóhangszereké a főszerep, de a programban néptáncos-népzenés est és zenés beszélgetések is helyet kapnak. A szervezők vallják: az Altalena Zenei Fesztivál meghitt, családias milliője a mai, online érintkezésre „hangolt” világunkban a zene mélyebb, bensőségesebb átélésére ad lehetőséget. Az Altalena Zenei Fesztivált hét éven keresztül a nyugat-magyarországi Bozsokon rendezték meg, idén augusztus 5-e és 10-e között azonban a Budapesttől alig 20 kilométernyire található Telki ad otthont a rendezvénynek. Az új helyszínnek köszönhetően az eddig is igen családias hangulatú Altalena Zenei Fesztivál a nyár legintimiebb klasszikus zenei fesztiváljának ígérkezik. Az Altalena Zenei Fesztivál igazi szalonhangulattal, a kamarazenélés legszebb hagyományait idéző lakáskoncertekkel várja a látogatókat, így az előadók és a hallgatók között sokkal közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki – erre a “testközeli” zenei tapasztalatra pedig ma talán nagyobb szükségünk van, mint valaha. Az Altalena Zenei Fesztiválon nappal a mesterkurzusoké a főszerep. A jelentkezők zongora cselló, fuvola és énekórákon vehetnek részt, a kurzusokat pedig idén is kiváló művésztanárok, Belák Erzsébet, Fejérvári Zoltán, Varga István és Korondi Anna tartják. A kamara- és szólókoncertek különlegessége, hogy teljes zenészdinasztiákat ismerhetünk meg közelebbről: fellépnek Ránki Dezső, Klukon Edit, és Ránki Fülöp zongoraművészek, de a meghívottak között szerepel Berecz András mesemondó, valamint Berecz István néptáncos és Berecz Mihály zongorista is. A kortárs zene szerelmesei az idén hetvenéves Dukay Barnabás előadását is meghallgathatják, az Altalena Zenei Fesztivál ugyanakkor küldetésének tekinti a fiatal zenészek támogatását, ezért fiatal és tehetséges szólisták, többek közt a fesztivál alapítója, Balog Alexandra, Balog Gabriella, Orbán-Katona Ágnes is fellépnek majd. A programok 18.00-kor előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel kezdődnek, a koncertekre pedig 20.00-kor kerül sor. Az előadások szünetében a szervezők borkóstolóval, frissítőkkel és bivalysülttel igyekeznek a vendégek kedvében járni.

[2020.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.]

Meyer 7M altszaxofon fúvóka zenész » fafúvós [2020.07.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu