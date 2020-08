Augusztus 8-án indul a Dunakanyar Fesztivál A pazar látvány zenével és családi programokkal telve várja a Dunakanyarba látogatókat. Nappali, család- és kutyabarát, zenés rendezvényként indult útjára még 2016-ban a program, mely hazánk egyik legszebb térségében, a Dunakanyar több pontján biztosít kikapcsolódás központú programot. Már első alkalommal érezhető volt, hogy nagy szükség van ilyen programra a környékbelieknek, illetve a Budapesten és környékén élőknek, hogy visszataláljanak a szabadba, egy-egy közösen eltöltött délután során. 2016 után nem volt megállás, tavaly már 5 esemény is a csapat szervezésében került megvalósításra, így Szentendre, Dunakeszi, Kisoroszi, Visegrád és Pilismarót városaiba látogattak el sokan, hogy lazítsanak egyet. „Amit el szeretnénk érni, hogy létrejöjjenek igazi közösségi, szabadtéri programok” – írják a szervezők, így a közös, hangulatos együttléten túl a cél egyértelműen a Dunakanyar megismerése, ezért a programban történelmi séta, térképes kincskeresés, vezetett túra a Julianus kilátóhoz, de a Dunakanyar fotózás a Prédikálószék magaslatából is helyet kapott. Természetesen a zenei program sem maradhat ki a Dunakanyar Fesztiválból, így a BeMassive Horizon Stage helyszínen a minőségi elektronikus zenét kedvelők találják meg a nekik való programot, melyre a korlátozott férőhely miatt belépőt szükséges váltanunk. A Dunakanyar Fesztivál teljesen öko-barát programként kerül megrendezésre, melyre nem csak a kedvenceinket vihetjük magunkkal, hanem a szervezők arra is kérnek minket, hogy lehetőség szerint érkezzünk vonattal, biciklivel. Kevés fesztiválon vehetünk részt idén nyáron, de mind közül kimagaslik adottságai miatt a Dunakanyar feszt, melyről bővebb információt az eseménynél találunk. [2020.08.05.] Megosztom: