Egyszer volt, hol nem volt - zenés est, kicsit másképp Szabó P. Szilveszter rendezésében, új zenés produkcióra készül a TOBE ART Productions. A fiatal formáció cégvezetőjét, Bóna Gábort, a Budapesti Operettszínház Musical ensemble csapatának tagját kérdeztem a musical estről, melyen Disney mesék csodálatos dallamai fognak felcsendülni - de amint az kiderült - cseppet sem hagyományos módon. A bemutató augusztus 28-án 19 órakor lesz a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ színháztermében. Mikor és milyen céllal alakult a TOBE ART Productions formáció?



Ez a formáció nem olyan régen alakult, a pandémiás időszak előtt nem sokkal, 2019 novemberében jött létre. Jelenleg 2 fő alkotja a cégünket, jómagam és Kator Bálint barátom és táncos kollégám. Kb. másfél éve jutott először eszünkbe, hogy a színpadi munka mellett szeretnénk elkezdeni a zenés színház szervezési oldalával is foglalkozni. Ez vezetett a közös cégünk megalapításához. Milyen projektek vannak már mögöttetek? Első közös projektünk tavaly tavasszal volt DOLCE VITA – zenés beszélgetés Peller Annával és Janza Katával címmel. Ezt a La Fabbrica étteremben tartottuk, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt a 2 művésznő pályájáról. Ezt a beszélgetést tűzdeltük tele dalokkal, amikhez élő zongorakíséret is járt. Akik ott voltak igazolhatják, hogy fergeteges volt a hangulat, a fellépőink is olyan jól érezték magukat, hogy nekünk Bálinttal a terem hátuljából kellett már mutogatnunk, hogy legyen lassan vége, mert bőven túlléptük a tervezett előadás időtartamot. Az EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT esemény plakátján az szerepel: musical est „kicsit másképp”. Mitől lesz más ez az este? A nézők többsége talán egy „musical est” kapcsán arra gondol, hogy lesz majd 5-6 énekes, akik egymás után bejönnek, és egy zenei alapra eléneklik a dalukat és ennyi. Többek közt ebben is változást hozunk, mert egy 10 fős zenekar fogja élőben kísérni a művészeket az este folyamán! Abban is más lesz, hogy bár jól ismert rajzfilm – Disney dalok fognak elhangozni, de ezek teljesen új hangszerelést kapnak, és sokszor nem is biztos, hogy az a szereplő fogja elénekelni az adott dalt, akire igazán számítanánk a rajzfilmek alapján. A harmadik pedig, hogy van egy kis történet-dramaturgia az estében, szeretnénk picit a paródia oldaláról megközelíteni a tipikus rajzfilmes fordulatokat.



Akkor erre a humorra utaltok a plakáton? Mire gondoljunk? A humor abban rejlik, hogy megnéztük mik azok a tipikus rajzfilmes fordulatok, amikkel minden történetben találkozhatunk. Ezeket kiemelve, kihangsúlyozva, ezeknek a fonákját megmutatva mesélünk majd el egy kis történetet. Emellett pedig négy igen kreatív művészünk áll majd színpadra, akiknek egyenként is fantasztikus humoruk és rögtönző képességük van, így négyüktől együtt pedig azt gondolom, hogy végtelen nevetésre és helyzetkomikumra számíthatunk! Azt mondtad, rajzfilm zenék fognak elhangzani. Kinek a szerzeményeit hallhatja a közönség? Mely dalok szólalnak meg?



Ezek a legismertebb Disney rajzfilmek dalai lesznek, a korábbi rajzfilmektől egészen napjainkig. Aladdin, Oroszlánkirály, Aranyhaj vagy épp Jégvarázs. Széles a paletta. Ezen slágerek nagy részének szerzője mellesleg egy ember, Alan Menken. Mely művészeket sikerült megnyerni a feladathoz?



A művészeink Vágó Zsuzsi - Jasmin, a Hercegnő, Cseh Dávid Péter - Herkules, a Herceg, Nádasi Veronika - Ursula, a gonosz Mostoha, és végül de nem utolsó sorban Szabó P. Szilveszter - Musu, a Herceg Jóbarátja és egyben az est rendezője. Találkozhatnak még a nézők Melis Gábor, azaz Pumba hangjával. A zenei vezető-karmesterünk pedig Varga Bálint, aki a Sturcz Szmollbendet vezényli.



Könnyen igent mondtak a művészek a felkérésetekre?



Abszolút könnyen, eredetileg tavaszra terveztük a produkciót, de ugye ezt a tervet (mint annyi minden mást is) elvitte a járvány. Már akkor igent mondtak, de kénytelenek voltunk jegelni a dolgot és nyár elején visszatérni rá. Nem könnyű egyeztetni, mert ahogy enyhültek kicsit a szabályok, hirtelen mindenkit megtaláltak a felkérések és a kötelezettségek, de előre megírt próbarendet igyekszünk tartani az előadás napjáig. Mindenki iszonyatosan élvezi, hogy valami újszerű dologban vehet részt. Élő zenekar kíséri a produkciót, ez mindig nagyobb élmény.



Igen, a Sturcz Szmollbend zenekar játszik az este folyamán tíz taggal, és Varga Bálint zeneszerző barátunk fog vezényelni. Ő New Yorkban él, kint készítette a zenei anyagokat az esthez, nemrég érkezett haza és kapcsolódott be a próbafolyamatba. Nem mellesleg, ez is fontos hívó szó volt a művészeknek, hogy Bálinttal dolgozhatnak, aki egy egészen új, az itthonit meghaladó zenei felfogást képvisel, amivel csak New Yorkban, a Broadway zenés színházaiban találkozhatunk. Gyerekeknek való lesz a program?



Inkább úgy mondanám, hogy fiataloknak és felnőtteknek korhatár nélkül. Életkort azért nem írnék, mert aki ismeri és kedveli ezeket a dalokat, ők már biztos jól fogják magukat érezni. Itt a zenei élmény és a humor adja majd a fő gerincét az estének. Mindenkit sok szeretettel várunk! Jegyvásárlás



Az interjút készítette Jagri Ágnes [2020.08.16.]

