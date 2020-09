Nem bánom - új dallal jelentkezett a the False zenekar Új lendülettel, új felállásban, egy remek új dallal érkezik a the False zenekar, akik a töretlenül haladnak az egyre nagyobb és nagyobb hallgatótábor felé, első sorban Youtube csatornájukon.. Az első album megjelenése óta sok változás történt a the False zenekar életében. 2019 év végén megjelent a második albumuk Maradj magad címmel, amit az érdi Nortyx stúdióban rögzítettek. Dinamikusabb dallamokkal és mélyebb szövegekkel készült el az új anyag. A zenekar a saját útját járva az életből meríti gondolatait, amik szívhez szóló melankolikus köntösbe bújva, mégis pozitív kicsengésű mondanivalóval rendelkeznek. Az évek folyamán volt néhány tagcsere. Az élet többi részén is változnak a személyek, a zenekar sem úszta meg az átalakulást. De nem hátra, hanem előre tekintenek és jó irányba haladnak. Az alapító Szilágyi Tibor és Valter Miklós mellé új zenésztársak érkeztek Ábrahám András és Makuvek Ákos személyében.



Gőzerővel folynak a próbák, hogy minél magasabb színvonalon tudják élőben megörvendeztetni a közönséget. A sok mondanivaló eközben papírra kerül és dallamot kap, ezért júniusban stúdióba vonulnak, hogy a Nem bánom című dalt rögzítsék elsőként az új formációval. A felvétel során egyértelmű volt hogy a két új tag új hangulatot vitt a zenébe, és még inkább megerősítette az alter vonalat. Az új dalhoz videóklip is készült, mely a napokban lett publikálva. [2020.09.28.]