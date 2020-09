Rácz Gergő x OliverFromEarth - Neked én, nekem nem te: videoklip, dalszöveg Mutatjuk! Rácz Gergő x OliverFromEarth - Neked én, nekem nem te: videoklip, dalszöveg



Dalszöveg: Neked kellek én

Nekem nem te

Ha felvenném

Csak véletlen Azt hiszem túl sokat kaptál

És már egy picit el szálltál

Eléggé fontos lett a kényelem

Hogy neked mindig, minden jó legyen

Míg a kedvedben jártam

Kb a szolgáddá váltam

Tudod, én lassan belefáradok

Tudod, én lassan belefáradok

Hogy cserébe semmit sem várhatok

Nem lesznek többé közös utazások

Télen is 40 fokban fagyizások

Helyetted inkább választom a magányt

Hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt

Tudod, ilyen az, amikor megunom

És ilyenkor az ajtót végleg becsukom

És látod, nincs is bennem fájdalom Mert neked kellek én

Nekem nem te

Ha felvenném

Csak véletlen

2X

Nem lehet ezt szépen, nem lehet ezt jól

Vége, hogy az összes dal csak neki szól.

Írtam egy verset, a fiókban maradt,

Nem marad más, csak a bánat, a harag.

Várjak egy percet, elment egy hét,

Amikor meg hívlak: "Na mi van, tessék?"

Olyan meg nincs, hogy én elmennék

"Már megint kivel beszélsz?"

Na szép!

Na most megfogom a batyumat, a fejem mögé teszem,

Addig megyek, amíg látok és még nem ment el az eszem

Az sem számít, hogy ha hív és az sem számít, hogy ha keres,

Csak kell egy kis levegő, ami nem az ördögé.

Megfájdul a fejem, amikor ráolvasod az egész naplódba írt szemetet, amit én veled tettem.

Az arcom mögött háború, a szememben a romok, ezer bocsánat sem lehetne elég Mert neked kellek én

Nekem nem te

Ha felvenném

Csak véletlen

[2020.09.29.]