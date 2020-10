Interaktív hangszerkiállítást rendeznek Budapesten Hangforrás címmel interaktív zenei és hangszertörténeti fesztivált, kiállítást és konferenciát rendeznek a budapesti Benczúr Házban november 13. és 15. között. A három napos interaktív hangszerkiállítás és konferencia hazai művészek, mesterek és szakemberek meghívásával valósul meg.



A napközben látogatható programokon kívül minden este ingyenes koncerteken mutatják be a közönségnek, miként is szólhattak a régi korok zenéi - közölték a szervezők az MTI-vel. A fesztivál előadója Dinyés Soma karmester, régizenész, Tóth Mónika hegedűművész, Szabó Balázs orgonaművész-és szakértő, Kállay Gábor furulyaművész, zeneszerző és Bárdi Szabolcs vonós hangszerkészítő.



A fesztivál fő célja, hogy a hangszereket vagy azok kópiáit testközelből mutassa be az érdeklődőknek, hiszen az elmúlt évtizedekben Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kapott az úgynevezett régizene, melynek feladata a barokkban komponált zenék historikus, korhű megszólaltatása.



A rendezvény fővédnöke Batta András, Erkel Ferenc- és Széchenyi-díjas zenetörténész. A társrendezvény Erik Bosgraaf világhírű holland furulyaművész budapesti mesterkurzusa, melynek koncertje egyben a fesztivál záróprogramja. MTI [2020.10.20.]