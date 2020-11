Új online sorozatot indít a Budapesti Filharmóniai Társaság ZeneHorizont címmel indít a Budapesti Filharmóniai Társaság csütörtökön új, online sorozatot, amely filmes formátumban kelti életre a zenében rejlő történeteket. A sorozat első epizódjában Tiszai Péter zeneszerző Kötéltánc című művét filmesítették meg az alkotók. Tiszai Péter azon kevés zeneszerző egyike, aki autodidakta módon, különösebb zenei előképzettség nélkül alkot.



A szóló zongorára írt Kötéltánc című művét a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ zeneszerző pályázatára komponálta néhány évvel ezelőtt, az alkotás Vida Mónika Ruth zongoraművész előadásában hallható. A filmet Tóth Gabriella artista és Miguel Carlos előadóművész közreműködésével, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal és az Ambient Pictures csapatával közös együttműködésben hívta életre a Budapest Filharmóniai Társaság - közölte a kezdeményezés kommunikációjával foglalkozó cég csütörtökön az MTI-vel. A ZeneHorizont második epizódjában Tiszai Péter vonósnégyesre írt Véletlen című művét mutatják be, amelyben Tőröcsik Franciska színésznő egy csellistát alakít. A premier decemberre várható.



A ZeneHorizont sorozat célja, hogy új megközelítésben mutassa be a kortárs zenét a kisfilmek vizualizációja segítségével. A klasszikus zenét megjelenítő művészfilmek egyedi színfoltjai digitális világunknak, amelyek segítenek megérteni, megismerni korunk zeneszerzőit.



A Budapesti Filharmóniai Társaság zenészei stúdióminőségben rögzítik a szerzett műveket, amelyekhez Tuza Norbert rendező és Szín Róbert operatőr, azaz az Ambient Pictures csapata jelenítik meg a művek által elmesélt történetet, annak vizuális élményét.



"Sokkal összetettebb világban élünk, ezért a mindenkori klasszikus zenének is új utakat kell keresnie. Büszkék vagyunk a Filharmóniai Társaság 167 éves múltjára, de a jövő már elsősorban a digitális térben lesz meghatározó. Meggyőződésünk, hogy úgy tudjuk a figyelmet a kortárs zene felé fordítani, ha összetett, komplex, nagyon magas színvonalú összművészeti produkciókat hozunk létre, melyek a zenére épülnek. Így meg tudjuk mutatni, hogy ma is születnek örökérvényű alkotások, melyek az egyetemes kultúra részei lesznek a jövőben.



A digitális formában sokkal szélesebb körben tudjuk megismertetni a kortárs műveket, mintha csupán a koncerttermekben adnánk elő egy-egy művet, ahogyan ezt elődeink tették" - idézi a közlemény Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke szavait.



A Budapesti Filharmóniai Társaságot 1853-ban Erkel Ferenc indítottja útjára, a társaság 167 éves történetében mindig kiemelt jelentőséggel bírt az adott kor zeneszerzőinek bemutatása.

