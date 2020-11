Pletykázó asszonyok - Megjelent a Bahorka újdonsága A lemez zenei anyagát sok év alatt szőtték cifrára, amit az általuk megzenésített Weöres Sándor versek, magyar és balkáni népzenei elemek alkotnak. Három asszony ül a padon hajnaltól alkonyatig és időutazásra viszi a közönséget. Mesélnek álmokról, századfordulós vásárosok különleges alakjairól, gyógyfüvekről, szerelmes leányokról és legényekről, táncoló kecskékről és mindenféle mulatságos dologról! Jóízű népi humorral fűszerezve tálalják, milyen a falu szája. A Bahorka Társulat - Balogh Melinda, Horváth Sára, Kaszai Lili - saját stílust alakított ki, úgynevezett improvizációs folklórszínházat. Zenével mesélnek, lebontva a színpad és nézőtér közötti határokat, így a közönség is úgy érezheti, velük együtt visszacsöppent egy régi, de mégis valahonnan ismerős világba. Az elmúlt évek sok közös fellépése, meghívása után most Ifj. Csoóri Sándor ‘Sündi’ zenei rendezésében Szentimrey Zsófi gyönyörű grafikáival megjelent az első lemez is, amelynek lemezbemutató koncertjére épp a lezárások előtti napokban került sor. A lemez zenei anyagát sok év alatt szőtték cifrára, amit az általuk megzenésített Weöres Sándor versek, magyar és balkáni népzenei elemek alkotnak, de fellelhető benne a jazzben használt harmóniák és improvizáció is. Játék a múlt és jelen, falu és város, gyermek és felnőtt között. [2020.11.16.] Megosztom: