Balázs Fecó örökre elment Tudtuk, hogy Balázs Fecó nagyon beteg, a hír mégis sokkolóan hatott. Újabb legendától kell elbúcsúznunk. Az ismert és szeretett énekes november közepén került kórházba, ő is elkapta a koronavírust. Fecó egészsége már régóta gyengélkedett, azonban most érezni lehetett, hogy a helyzet súlyos. Jó barátja, Várkonyi Attila közösségi oldalán mindenkit arra kért november 18-án, hogy imádkozzon Fecóért, gondoljunk rá sok szeretetettel, adjunk neki erőt. A hírek folyamatosan érkezte, hogy Fecó állapota sajnos nem javul, sőt a legenda egyre csak gyengült, nem érkeztek pozitív hírek. Pedig egy ország szurkolt neki. A szomorú és megdöbbentő hír pénteken érkezett: Balázs Fecó teste feladta a küzdelmet, elhagyta a földi színpadokat, s most meg a mennyben énekel tovább a senki máséval össze nem keverhető hangján. Nyugodj békében Fecó, soha nem feledünk! [2020.11.27.]