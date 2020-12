Új albummal jelentkezik a nemzetközileg is elismert svájci rockzenekar Megjelent a Sinplus friss EP-je A Sinplus hosszú idő után, négy, friss szerzeménnyel jelentkezik. Az új dalok teljesen ösztönösen születettek, hagyták, hogy a zene csak előjöjjön a legtisztább formájában belőlük, ennek eredménye egy rock - new wave esszencia lett. A Sinplus egy svájci alternatív rockzenekar, akik a 2010-es években számos komoly nemzetközi sikert értek el. Végig turnézták a kontinenst, olyan fesztiválokon játszhattak, mint az angliai Isle of Wight, vagy a Moon & Stars. A duó több elismerést is bezsebelt az elmúlt években, 2012-ben ők képviselték Svájcot az Euróvíziós Dalfesztiválon, de nyertek már MTV EMA díjat is. Két testvérből, Gabriel és Ivan Broggini-ből álló rock duó, november 27- adta ki vadonatúj, ‘It’s Not About Being Good’ című EP-jét, míg a nagylemezük 2021 tavaszára várható. Az előző ’Escape’ című daluk egy új éra kezdete volt, ez az kislemez pedig, a következő fejezetet mutatja be. A korábbi single egy képzeletbeli fal lebontásáról, a komfortzónák elhagyásáról, és a problémák megoldásáról szólt, legyen szó kapcsolatokról, életvitelről, vagy szokásokról, hiszen sok minden változott a rock duó életében. A két testvér az elmúlt években ezeket az érzelmeket próbálta sallangmentesen dalokba önteni, mindenféle stílusbéli kikötés nélkül. „Az ösztöneinkre szerettünk volna támaszkodni, és hagyni, hogy a zene megírja magát. Utólag azt mondhatjuk, hogy ez a négy dal a rock és new wave egyfajta keveréke lett. A dalokat teljesen spontán írtuk, előtérbe helyezve az egyszerűbb, élőhangzást. Az elmúlt években számos változáson mentünk keresztül, olykor nagyon nehéz pillanatokat éltünk át. Szerencsések vagyunk, hogy ezeket az érzéseket, szituációkat zenévé alakíthatjuk át. Minden dal egy külön történetet mesél el, amit ebben az időszakban tapasztaltunk.” – mesélte a Sinplus. Az ‘It’s Not About Being Good’ kislemeze a társadalmi megfelelési kényszer témáját is feszegeti. A zenekar, ahogy a ‘Break the Rules’ című dalban is mondja, nem a szabályok betartása a lényeg, hanem, hogy igazak legyünk magunkhoz. [2020.12.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu