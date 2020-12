A Dal 2021 - íme a versenyzők névsora Kialakult A Dal 2021 mezőnye – 10. alkalommal keressük az év magyar slágerét. A dalválasztó-show jubileumi évada január 30-án indul a Duna Televízión A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. jövőre is a nézőkkel közösen keresi Magyarország slágerét, amelyet 2021-ben egy ország dúdol majd. A január 30-án induló dalválasztóban a korábbiaknál is többen, összesen 40-en mutathatják be produkciójukat. Újdonság továbbá, hogy a nyolc döntősből a zsűri által kiválasztott legjobb négy dal előadója részesül zenei produkciójának fejlesztésére fordítható pénzjutalomban, nem csak a végső győztes. A Duna Televízió a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő magyar nyelvű produkciókat hivatott segíteni a műsorral. A jubileumi, tizedik évad számos meglepetéssel várja a zenészeket és a nézőket. A pályázatra több mint 400 produkció érkezett. A hatalmas érdeklődés és a jelentkezők száma is azt mutatja, hogy A Dal továbbra is fontos katalizátora a magyar könnyűzenei életnek, amely idén még nagyobb jelentőséggel bír a zenészek körében, mivel fórumot kínál a fellépésre egy olyan időszakban, ami nem kedvez az előadóművészetnek. A Dal 2021 nyertese amellett, hogy pénzjutalomban részesül, lemezfelvétel és videoklip készítésére is lehetőséget kap, valamint a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerését is megkapja. A tizedik alkalommal látható dalválasztó show-ban több különdíjat is átadnak majd: „A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója” és „A Dal 2021 Felfedezettje” díjakat. A versenybe jutott dalok mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben is, és elnyerheti „A Dal 2021 legjobb akusztik felvétele” címet. A Dal 2021 élő adásait január 30-tól szombat esténként, hét héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. A hét szombat számos izgalmat és különlegességet tartogat, amelynek legkatartikusabb pillanataként a március 13-i döntőben kihirdetik az év magyar slágerét. A Dal 2021 mezőnye (előadó – dalcím): Andelic Jonathan - Áldom Balogh Eszter - Maradnék Bari Lacika - Féltelek. Beneath My Skin - Ébredj! Chain Bridge Pop - Messze valahol Csondor Kata - Bosszúállók Detti - Nem muszáj Down For Whatever - Zuhanás Galda Levente - Eredő GERENDĀS ft. Dárdai Blanka - Senkié Hajdu Erik - Szürke madár Heavy Brains - Emlékszel Hegedűs Bori és Tempfli Erik - Altató Kállay Saunders - Haza jövök Katona Petra - Viszlát Múlt Kaukázus - Egyetlen szó Kozma Orsi - Változik a világ LivingRoom - Megtörtént LongStoryShort! - Talán Holnap Mudfield - Nincs szerencsém Nági és Betti - Gyere velem Nagy Adri - Hol voltál Nagy Szilárd feat. Ragány Misa - Drága Hazám Name Project - Altass el No Sugar - Falak Noémo - Hableány Pejtsik Panna - Fehér Elefánt Phoenix RT feat Diószegi Kiki - Jelzőfény Pink & The Panthers - Sodor a Szél Radics Gigi - Egy vagy velem Siklósi Balázs - Csak egy IGEN Sőti Barbi - Érezz idebenn Süle Zsolt - Befúj Swing à la Django - Maradok Szabó Leslie - Legyen másnak is jó Szekér Gergő - Hazatérsz Szőke Nikoletta - Új esély Tortuga - Törnek az Ablakok Veréb Tomi - Miénk volt a Világ YOULÏ - A legjobb [2020.12.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu