Új albummal jelentkezik Ringo Starr Zoom In címmel új albumot készített Ringo Starr, akinek Paul McCartney, Dave Grohl és Finneas segített a dalok és a felvételek elkészítésében. Az egykori Beatles együttes dobosa otthonának stúdiójában rögzítette az öt számot tartalmazó albumot a koronavírus-járvány idején, április és október között. A Universal kiadó fogja megjelentetni márciusban, ám Ringo Starr a YouTube-on a héten bemutatta Here's To The Nights című dalát, amelyet Diane Warren dalszerzővel írt - adta hírül a CCN amerikai hírtelevízió.

Zenésztársa, Paul McCartney is új albummal jelentkezik pénteken. A szintén karanténalbum teljes izoláltságban született az ex-Beetle házi stúdiójában.

A McCartney III című albumon a zenész játszik valamennyi hangszeren és minden dalt ő ad elő. Néhány dala tükrözi a pandémia helyzetét, ugyanakkor McCartney jövőbe vetett optimizmusát is. MTI [2020.12.18.] Megosztom: