Íme az Operettszínház ajándékai Az ünnepi időszakban Csillagesővel kedveskedik nézőinek a Budapesti Operettszínház, ajándékként az egész éves hűségükért és kitartásukért, köszönetként azért, hogy a járványhelyzet alatt is bizalmat szavaztak a színháznak. Minden napra jut meglepetés! A teátrum a legnépszerűbb előadásokat közvetíti online széles műfaji választékban: operett, rockopera, musical, balett, akár naponta többször is. így varázsolva fényesebbé a műfaj rajongói számára a karácsony és szilveszter közötti napokat.



Olyan sikerdarabokkal találkoznak a nézők, mint a Csárdáskirálynő, az Abigél Szabó Magda sírós-nevetős története és az István, a király. Először látható majd Szilágyi Enikő színművész versekből összeállított önálló Trianon- estje, Ez már feltámadás címmel.



Nincs karácsony Diótörő nélkül! Különleges összeállítás prózai színész-sztárokkal és balett művészekkel. Valódi karácsonyi ajándék az Operettszínháztól: december 24-én ingyenesen megtekinthető a Karácsonyi Csillagok premierje! A Diótörő karácsonyi hangulatát ezúttal a színház táncművészei és színészei közösen idézik meg egy szívhez szóló műsorral. A Karácsonyi Csillagok - a Diótörő legszebb táncaival című műsort a magyar irodalom legszebb karácsonyi művei gazdagítják, köztük Ady Endre, Babits Mihály, József Attila és Gárdonyi Géza írásai. Csajkovszkij Diótörőjéből pedig a híres pas de deux-k, mesés koreográfiák láthatóak, mint a Hópelyhek tánca, a Szülők tánca, a Kínai tánc vagy éppen a Rózsakeringő. A balett szóló táncosai Rotter Bianka és Babácsi Benjámin, míg a verseket az Operettszínház szólistái adják elő: Bálint Ádám, Nádasi Veronika, Gubik Petra, Dolhai Attila, Földes Tamás, Janza Kata és Homonnay Zsolt.



Köszöntse az új évet a Budapesti Operettszínházzal! December 31-én ingyenesen elérhető! A teátrum egyik legnagyobb ajándéka az Újévköszöntő Gála: a legnépszerűbb operett és musical részletek, olyan szerzők művei, mint Webber, Bernstein, Strauss és Kálmán. Több mint harminc szólista, énekkar, musical ensemble, balett együttes, lenyűgöző színpadkép, látványos jelmezek. Stílusosan köszönti az új évet a színház! Virtuálisan koccintunk a közönséggel annak reményében, hogy a 2021-es év mindenkinek sokkal könnyebb lesz! Január 1 és 3 között a hosszú hétvégén is látható lesz a műsor a normál jegyvásárlás keretében! Részletes műsor, regisztráció és jegyvásárlás.



Budapesti Operettszínház

Fotó: Várady Nikolett [2020.12.22.] Megosztom: